Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты

Избранный глава Богдановича Владимир Голованов подписал документ о вступлении в должность с 7 августа. Документ опубликован на официальном сайте гордумы, при этом на нем нет «шапки» с его наименованием, символикой муниципалитета, а также реквизитов и печати.

Инаугурация нового мэра прошла накануне. Владимир Голованов до этого более 10 лет возглавлял финансовый отдел администрации. Его кандидатура была избрана большинством депутатов местной думы 3 августа. При этом баллотировавшийся на новый срок мэр Богдановича Владимир Москвин не получил поддержки ни одного парламентария.

Церемония вступления в должность Голованова несколько раз оказывалась под угрозой срыва. 4 августа на тот момент еще действующий глава Богдановича Москвин якобы не нашел помещения для инаугурации приемника, сославшись на отсутствие свободных кабинетов и залов в здании мэрии. Торжество провели в коридоре.

Инаугурация Владимира Голованова собрала более ста человек, которые расположились в фойе мэрии и на лестничных маршах.

Еще одна попытка сорвать инаугурацию была совершена прямо во время церемонии: управляющий делами администрации Юрий Гринберг начал зачитывать прокурорский протест на решение гордумы об избрании Голованова. Но договорить ему не дали: один из местных предпринимателей Евгений Черданцев взял чиновника в охапку и унес подальше от трибуны. Этого происшествия новоизбранный глава даже не заметил.

«Для меня все прошло спокойно и нормально. Мужчина, которого вынесли на руках — это руководитель аппарата администрации. Но я на него даже особого внимания не обратил, его было не слышно, так как народ шумел» Владимир Голованов

По его словам, он был удивлен сопротивлением предыдущей власти: бывший мэр Владимир Москвин с утра заперся в своем кабинете. Новому главе пришлось обратиться за поддержкой в полицию.

«Я обратился в органы внутренних дел с заявлением, что препятствуют исполнению моим обязанностям. По уставу получается, что я уже заступил на пост главы, а полномочия Москвина — прекращены», — рассказывал 7 августа Голованов.

С ним не согласна конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы городского округа. Ее представители уверены, что дума во время конкурса незаконно внесла изменения в порядок его проведения. «Положение о конкурсе — нормативный акт городского округа Богданович. Документ должен быть не только принят думой, но и подписан главой, после чего опубликоваться в официальном СМИ. Только после этого он вступает в силу. Этот порядок не был соблюден и это — нарушение закона», — говорится обращении комиссии.

Стоит отметить, что изменения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богдановича дума внесла 6 июля. Документ был направлен главе. В течение 10 дней должен он был либо согласиться с поправками, либо отклонить их. Но с ответом Москвин затянул: находясь в одном здании с думой, он смог «донести» его лишь на одиннадцатый день.

«Документ был задержан и во время не пришел, его увидели лишь 17 июля. Он выслал его в последний момент: пришел на работу 14 июля в 16 часов (по пятницам администрация Богдановича работает до 16 часов — прим.ред.), увидел, что никого нет на месте и бросил все на “электронку” в 16.20. Хотя он должен был лично отдать все бумаги в орготдел думы и зарегистрировать их там», — пояснил председатель думы городского округа Богданович Владимир Гребенщиков.

Как уверяют представители администрации, решение местного парламента об изменении выборного положения Москвин намерен обжаловать в суде. Заседание назначено на 29 августа.

«Он ничем не сможет подтвердить свою правоту. Мне никто не смог предоставить никаких ссылок на законодательство. Это просто попытка все затянуть. И логика здесь одна: Москвин надеялся, что он затянет выборы нового главы, а к тому времени уже изберется новая дума, которая, в свою очередь, переизберет его главой еще на один срок. Но взглянув на список кандидатов — это трудно себе представить», — пояснил спикер думы.