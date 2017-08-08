Бизнес раскрепостят тогда же, когда разберутся с тунеядцами
Государство обещает предпринимателям упрощение условий работы и сокращение условий проверок контролирующими и фискальными органами к середине осени.
Государство обещает предпринимателям упрощение условий работы и сокращение условий проверок контролирующими и фискальными органами к середине осени.
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пакет документов о стимулировании деловой инициативы в Беларуси на суд обществу и предпринимателям должны представить к 1 октября, распорядился президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав во вторник доклад правительства по этому вопросу.
Как ожидается, в пакет войдет около десяти
Лукашенко пообещал подписать эти
Как ранее сообщал Sputnik, предыдущее совещание у главы государства по вопросу раскрепощения деловой инициативы состоялось в конце июня, а впервые эта тема была поднята весной этого года: ряд ведомств на тот момент уже сократили свои требования к предпринимателям — в том числе медики, спасатели и другие, но президенту показалось этого мало. Тогда на общественное обсуждение вынесли пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси, который в себя включал:
декрет «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу»; указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (по развитию агроэкотуризма); указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (о лицензировании отдельных видов деятельности);
указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» (микроорганизации); указ «О налоговом консультировании в Республике Беларусь»;
указ «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности»; закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и
«Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу,
Примечательно, что к этому же сроку — 1 октября — Александр Лукашенко ждет и новую версию декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».