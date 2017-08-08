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13:12 (мск), источник: Sputnik.by

Бизнес раскрепостят тогда же, когда разберутся с тунеядцами

Государство обещает предпринимателям упрощение условий работы и сокращение условий проверок контролирующими и фискальными органами к середине осени.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Пакет документов о стимулировании деловой инициативы в Беларуси на суд обществу и предпринимателям должны представить к 1 октября, распорядился президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушав во вторник доклад правительства по этому вопросу.

Как ожидается, в пакет войдет около десяти нормативно-правовых актов, которые будут призваны стимулировать бизнес-климат. Глава государства намерен лично изучить каждый из документов и заслушать специалистов, занимавшихся разработкой.

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Лукашенко пообещал подписать эти нормативно-правовые акты, в случае если они не вызовут у него вопросов и не потребуют дополнительной проработки.

Как ранее сообщал Sputnik, предыдущее совещание у главы государства по вопросу раскрепощения деловой инициативы состоялось в конце июня, а впервые эта тема была поднята весной этого года: ряд ведомств на тот момент уже сократили свои требования к предпринимателям — в том числе медики, спасатели и другие, но президенту показалось этого мало. Тогда на общественное обсуждение вынесли пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси, который в себя включал:

декрет «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу»; указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (по развитию агроэкотуризма); указ «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (о лицензировании отдельных видов деятельности);
указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения» (микроорганизации); указ «О налоговом консультировании в Республике Беларусь»;
указ «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности»; закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях».

«Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести — мало не покажется, я вам гарантирую», — заявил глава государства, обращаясь к членам правительства.

Примечательно, что к этому же сроку — 1 октября — Александр Лукашенко ждет и новую версию декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

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