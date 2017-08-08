Губернатор распорядился жестко пресекать поборы на учебники

Источник: VN.ru

Губернатор области Владимир Городецкий поручил министру образования, науки и инновационной политики Сергею Нелюбову и главам муниципалитетов держать под особым контролем обеспечение школ необходимыми учебниками и учебными пособиями. Особенно жестко, по словам главы региона, должны пресекаться попытки взимания с родителей учеников денег за учебники. Согласно федеральному закону «Об образовании», школьники должны получать их бесплатно.

На заседании правительства Новосибирской области 7 августа были утверждены нормативы на приобретение комплектов школьных учебников для новых школ за счет средств из областного бюджета.

Министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов представил проект постановления о введении повышенных нормативов для новых школ. Сегодня, по словам министра, действуют следующие нормативы финансирования учебных расходов: 1700 рублей на человека в год для начального общего образования, 2180 — для основного и 2660 — для среднего общего.

Кроме того, предусмотрены повышенные нормативы по учебникам для новых школ, библиотечный фонд которых еще не сформирован. Для начального общего образования установлен норматив финансирования из расчета 3500 рублей на человека, для основного общего образования — 4500 рублей, для среднего общего образования — 5500 рублей. Эти нормативы будут применяться только в первый год работы образовательного учреждения.

В частности, в 2017 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию школы № 213 в микрорайоне Березовый (Первомайский район Новосибирска) на 546 мест.

Общая потребность для приобретения учебников и учебных пособий этой школы — 2,632 миллиона рублей.