Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военный аналитик: как в Европе «покончили» с флотом РФ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Экс-глава Удмуртии дал показания против других фигурантов дела
Adidas закрывает розничные магазины в России
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Эксперты сделали 2 главных вывода после парада ВМФ РФ – СМИ
Танкисты из Кувейта позорно ошиблись на Т-72 – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
13:00 (мск), источник: Nur.kz

Байбек сделал выговор своему заместителю при объезде Алматы

Аким Алматы проверил ход работ по реконструкции дорожной и коммунальной инфраструктуры города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход работ по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площади «Астана», а также дорожной и коммунальной инфраструктуры города.

Как доложили главе города, в текущем году будет отремонтировано 146 км дорожного покрытия и обустроено 97 тыс. м2 тротуаров, ведется строительство 14,7 км и реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, а также реконструкция более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 км теплосетей.

Читайте также
Я задаю вопрос, а вы по залу гуляете: Сагинтаев сделал замечание чиновнику

Вместе с тем, ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах «Айгерим», «Улжан 1,2», «Карасу», «Акбулак», «Дархан», «Курылысшы», «Ожет», «Трудовик», «Шанырак 1,2», «Алтын Бесик», «Достык» и др.

В ходе рабочего объезда аким Алматы сделал выговор заместителю акима города Ерлану Аукенову за низкие темпы строительства по улице Аскарова западней пр. Аль-Фараби, где проводится реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3,5 км.

На сегодня выигравшая конкурс подрядная организация ТОО «Титан Север» из Петропавловска завершила реконструкцию лишь 2 км. По данным управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, оставшиеся 1,5 км завершат к середине сентября.

На следующем участке Бауыржан Байбек проинспектировал работу по капитальному ремонту моста через реку Есентай по проспекту Абая. На объекте выполнены работы по демонтажу северной части мостового перехода, переустройству инженерных сетей (газ среднего давления, водопровод, телекоммуникации), устройству электроснабжения подъемников, бетонирование дна основного русла реки и др.

В ремонтных работах задействовано порядка ста человек, которые работают в две смены. Движение планируется запустить по северной части 27 августа текущего года. Следом строители приступят к реконструкции южной части моста, которую планируют завершить в течение 25 дней.

Аким города также проверил ход работ по ремонту ул. Шевченко от ул. Кунаева до ул. Жарокова протяженностью 4,3 км. На сегодня асфальтобетонное покрытие уложено от ул. Кунаева до ул. Фурманова, от ул. Наурызбай батыра до ул. Байзакова, нижним слоем асфальта уложен отрезок от ул. Байзакова до ул. Манаса.

От ул. Манаса до ул. Жарокова проводится демонтаж трамвайных рельс с устройством основания. От ул. Фурманова до ул. Наурызбай батыра проводится реконструкция тепловых сетей, подрядной организацией проводятся работы по устройству бордюров и арычных лотков.

Главу города также проинформировали о проводимых ремонтных работах по ул. Абдуллиных от ул. Богенбай батыра до ул. Макатаева протяженностью 1,090 км. На данном участке дорожно-ремонтные работы завершены, кроме отрезка улиц между Жибек жолы и Макатаева, в связи с реконструкцией тепловых сетей. Завершить ремонтные работы на данном участке планируется до 30 августа текущего года.

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек также проинспектировал ход реконструкции улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана».

На реконструируемых с приоритетом для пешеходов участках ведутся работы по укладке брусчатки, установке арычных лотков, строительству сухих фонтанов и др. Продолжаются работы по обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля и др.

В целях увеличения затененных пространств запланирована дополнительная посадка высокорослых деревьев: берез, дубов, лип и осин, более тысячи кустарников разных видов. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. м2. Работы планируется завершить уже в сентябре этого года.

На улице Панфилова от ул. Кабанбай батыра до ул. Жибек жолы ведутся работы по укладке гранитной плитки с размещением площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок, скамеек и др. Уже в этом месяце начнутся работы по высадке деревьев и установке цветочных композиций. На площади «Астана» продолжается работа по благоустройству пешеходных зон и сухих фонтанов.

В рамках реконструкции улицы Жибек жолы от ул. Желтоксан до ул. Кунаева ведутся работы по благоустройству Арбата, сохранив прежний дух и разбив его на отдельные функциональные зоны. Будет увеличено количество мест для сидения, проводится реконструкция существующих фонтанов, появятся спортивные и детские площадки, вместо брусчатки будет использован высококачественный гранит.

В рамках реконструкции большое внимание уделяется созданию эффективной системы водоотведения. К примеру, ливневая канализация на Жибек жолы ранее не функционировала, а старые трубы были забиты.

На улицах Кабанбай батыра и Гоголя ведутся работы по благоустройству пешеходных и велосипедных зон. Отметим, что на данном участке дороги сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон парковка будет запрещена, оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных «карманах».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Фанаты грубо отреагировали на фото Луины без макияжа
Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции
Суд приступил к слушаниям по делу Улюкаева
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
Глава ВЦИОМа рассказал о опасном «запросе на перемены» у россиян
Британия отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза
Осужденный по «Болотному делу» Сергей Удальцов вышел из колонии
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Житель Кузбасса сделал из «Газели» бассейн и катал в нем друзей Неординарный поступок мужчины привлек внимание полицейских, теперь водителю грозит штраф
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола Олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила в Сеть новое видео с маленькой Надей, которая, как и мама, любит танцевать.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь