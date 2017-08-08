Жириновский посоветовал Трампу создать опричнину по примеру Ивана Грозного
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту США Дональду Трампу пора подумать над созданием новой спецслужбы
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту США Дональду Трампу пора подумать над созданием новой спецслужбы
Президенту США Дональду Трампу пора подумать над созданием новой спецслужбы
«Ему [Трампу] просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется», — сказал Жириновский.
Саботаж распоряжений американского лидера, подчеркнул
В такой ситуации Трампу можно было бы создать специальную службу для того, чтобы вычистить предателей и негодяев из своего окружения и из политической системы США. По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия.
Ранее во вторник телеканал CNN опубликовал результаты социологического исследования, где сообщалось, что рейтинг Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с момента его инаугурации.
Работу республиканца на посту президента одобрили 38 процентов опрошенных. Доля недовольных политикой Трампа составила 56 процентов.
3 августа американский лидер констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «предельно низком уровне» и возложил вину за происходящее на Конгресс США. За день до этого он подписал закон о новых антироссийских санкциях, который до этого принял сенат.