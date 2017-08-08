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13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский посоветовал Трампу создать опричнину по примеру Ивана Грозного

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту США Дональду Трампу пора подумать над созданием новой спецслужбы из-за давления, которое на него оказывается. «По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия», — объяснил российский политик.

Источник: РИА "Новости"

Президенту США Дональду Трампу пора подумать над созданием новой спецслужбы из-за давления, которое на него оказывается, считает председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова во вторник, 8 августа, передает «Парламентская газета».

«Ему [Трампу] просто не дают работать. Он хотел улучшить отношения с Россией, но вся его деятельность блокируется», — сказал Жириновский.

Саботаж распоряжений американского лидера, подчеркнул либерал-демократ, идет по всем направлениям: допускаются утечки в прессу, выдвигаются абсурдные обвинения.

В такой ситуации Трампу можно было бы создать специальную службу для того, чтобы вычистить предателей и негодяев из своего окружения и из политической системы США. По примеру Ивана Грозного, у которого были опричники, личная гвардия.
Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР
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Ранее во вторник телеканал CNN опубликовал результаты социологического исследования, где сообщалось, что рейтинг Дональда Трампа среди американцев снизился до самого низкого показателя с момента его инаугурации.

Работу республиканца на посту президента одобрили 38 процентов опрошенных. Доля недовольных политикой Трампа составила 56 процентов.

3 августа американский лидер констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на «предельно низком уровне» и возложил вину за происходящее на Конгресс США. За день до этого он подписал закон о новых антироссийских санкциях, который до этого принял сенат.

Комментарии
3
Alexey Anoshenkov
привыкли как дома...
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* Мюнхаузен
Такая вот она , американская демократия... Деньги решают все...
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Леонид Барковский
Безответственность отечественной психиатрии, не может не вызывать возмущения. А ведь еще не осень. Что с ВВЖ тогда будет? Покусает всю фракцию ЛДПР, прочих Валуев защищает)))
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