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14:00 (мск), источник: dostup1.ru

ВС РФ отказал Юревичу в рассмотрении кассации на заочный арест

Бывшего губернатора Челябинской области, который, по данным адвоката, лечится за границей, возьмут под стражу, если он вернется в Россию.

Верховный суд РФ отказал экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу в рассмотрении кассационной жалобы на заочный арест, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, решение об избрании такой меры пресечения приняла в мае апелляционная инстанция Свердловского областного суда, отменившая постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга, которым ходатайство следствия об аресте Юревича сначала было отклонено.

Позднее Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области, поскольку, изучив материалы дела, кассационная инстанция не выявила нарушений процессуального характера, о которых заявляла защита Юревича.

Верховный суд аналогичную кассационную жалобу, поданную в июле, в августе отклонил.

В отношении Михаила Юревича возбуждены и расследуются уголовные дела о взяточничестве на общую сумму почти 3,7 млрд и подстрекательстве к клевете.

В мае 2017 года политик был объявлен в международный розыск. В начале июня Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора на сумму свыше 3 млрд рублей. Челябинский областной суд 7 августа 2017 года частично удовлетворил жалобу адвокатов экс-губернатора Михаила Юревича на арест его счетов — сумму, на которую может быть наложен арест, сократили до 500 млн, в части наложения ареста на имущество обвиняемого — четыре квартиры, парковочное место, машино-место, гараж в Москве и земельный участок в Челябинске — оставлено без изменений.

По информации защитника Юревича Игоря Трунова, политик не признает своей вины.

Юревич Михаил Валериевич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, однако позднее в новый созыв не попал.

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