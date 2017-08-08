ВС РФ отказал Юревичу в рассмотрении кассации на заочный арест
Бывшего губернатора Челябинской области, который, по данным адвоката, лечится за границей, возьмут под стражу, если он вернется в Россию.
Бывшего губернатора Челябинской области, который, по данным адвоката, лечится за границей, возьмут под стражу, если он вернется в Россию.
Верховный суд РФ отказал
Напомним, решение об избрании такой меры пресечения приняла в мае апелляционная инстанция Свердловского областного суда, отменившая постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга, которым ходатайство следствия об аресте Юревича сначала было отклонено.
Позднее Свердловский облсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области, поскольку, изучив материалы дела, кассационная инстанция не выявила нарушений процессуального характера, о которых заявляла защита Юревича.
Верховный суд аналогичную кассационную жалобу, поданную в июле, в августе отклонил.
В мае 2017 года политик был объявлен в международный розыск. В начале июня Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора на сумму свыше 3 млрд рублей. Челябинский областной суд 7 августа 2017 года частично удовлетворил жалобу адвокатов
По информации защитника Юревича Игоря Трунова, политик не признает своей вины.
Юревич Михаил Валериевич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, однако позднее в новый созыв не попал.