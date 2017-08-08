Коминтерновский райсуд Воронежа возглавил Олег Батищев

Источник: РИА "Новости"

После отставки предыдущего председателя суда осенью 2016 года Олег Батищев исполнял обязанности председателя. До этого долгое время Батищев работал в Коминтерновском райсуде. Батищев стал одним из основных претендентов на кресло председателя суда, его рекомендовала на должность Высшая квалификационная коллегия судей.

Перестановки в воронежском судейском сообществе начались с мая 2016 года после скандальной отставки руководство облсуда. Тогда силовики задержали адвоката Марию Григорашенко. У неё якобы обнаружили «зелёный блокнот», подтверждающий неформальные связи адвокатских контор Воронежа и судей облсуда. Сразу после этого свои должности покинули председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.