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14:01 (мск), источник: Вести - Воронеж

Коминтерновский райсуд Воронежа возглавил Олег Батищев

Президент Владимир Путин подписал указ о назначениях судей в разных регионах России. В их числе оказался Олег Батищев, который стал председателем Коминтерновского районного суда в Воронеже.

Источник: РИА "Новости"

После отставки предыдущего председателя суда осенью 2016 года Олег Батищев исполнял обязанности председателя. До этого долгое время Батищев работал в Коминтерновском райсуде. Батищев стал одним из основных претендентов на кресло председателя суда, его рекомендовала на должность Высшая квалификационная коллегия судей.

Перестановки в воронежском судейском сообществе начались с мая 2016 года после скандальной отставки руководство облсуда. Тогда силовики задержали адвоката Марию Григорашенко. У неё якобы обнаружили «зелёный блокнот», подтверждающий неформальные связи адвокатских контор Воронежа и судей облсуда. Сразу после этого свои должности покинули председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов.

Председателем облсуда после другого указа президента станет Василий Тарасов, который занимает аналогичную должность в Саратове. В июле 2017 года ВККС рекомендовала его на высокий пост. До этого ВККС дважды отклоняла кандидатуры на должность председателя Воронежского облсуда.

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