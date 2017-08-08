Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Названа самая большая опасность для человека
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
17:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Стратегию пространственного развития Екатеринбурга утвердят в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа, ИА УралПолит.Ru. Стратегию пространственного развития Екатеринбурга утвердят в 2018 году. Об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

Источник: УралПолит.ру

«Мы создавали этот документ почти полтора года, неоднократно выносили на обсуждение с городским сообществом. В итоге документ приобрел уже финальный вид, сейчас он проходит профессиональные экспертные заключения, будет самостоятельным разделом Стратегического плана развития Екатеринбурга. В следующем году он будет утвержден городской Думой в составе общей Стратегии. Те принципы, которые изложены в Стратегии — это принципы, на основе которых будет развиваться наш город. Мы постарались сохранить все самое ценное, аутентичное для Екатеринбурга для будущих поколений», — отметил Алексей Белышев.

При этом замглавы городской администрации подчеркнул, что в связи в возвращением Екатеринбургу части градостроительных полномочий начинается новая разработка Правил землепользования и застройки.

Он пояснил, что в рамках Генерального плана будут развивать территорию ВИЗа, крупный проект инфраструктуры между Екатеринбургом и Верхней Пышмой и в его рамках реализовать строительство жилого комплекса «Северная корона», а также Академический и Солнечный микрорайоны.

Кроме того, Алексей Белышев отметил, что в городе будет реализован проект «Бульварная лента», который соединит пространства от парка Коммунаров вдоль бульвара Медиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Свердловские власти выделят 11,5 миллиона на строительство новой котельной в Белоярском
Путин заявил, что Россия гарантирует безопасность Абхазии
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь