Стратегию пространственного развития Екатеринбурга утвердят в 2018 году

«Мы создавали этот документ почти полтора года, неоднократно выносили на обсуждение с городским сообществом. В итоге документ приобрел уже финальный вид, сейчас он проходит профессиональные экспертные заключения, будет самостоятельным разделом Стратегического плана развития Екатеринбурга. В следующем году он будет утвержден городской Думой в составе общей Стратегии. Те принципы, которые изложены в Стратегии — это принципы, на основе которых будет развиваться наш город. Мы постарались сохранить все самое ценное, аутентичное для Екатеринбурга для будущих поколений», — отметил Алексей Белышев.