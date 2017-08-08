Стратегию пространственного развития Екатеринбурга утвердят в 2018 году

«Мы создавали этот документ почти полтора года, неоднократно выносили на обсуждение с городским сообществом. В итоге документ приобрел уже финальный вид, сейчас он проходит профессиональные экспертные заключения, будет самостоятельным разделом Стратегического плана развития Екатеринбурга. В следующем году он будет утвержден городской Думой в составе общей Стратегии. Те принципы, которые изложены в Стратегии — это принципы, на основе которых будет развиваться наш город. Мы постарались сохранить все самое ценное, аутентичное для Екатеринбурга для будущих поколений», — отметил Алексей Белышев.
При этом замглавы городской администрации подчеркнул, что в связи в возвращением Екатеринбургу части градостроительных полномочий начинается новая разработка Правил землепользования и застройки.
Он пояснил, что в рамках Генерального плана будут развивать территорию ВИЗа, крупный проект инфраструктуры между Екатеринбургом и Верхней Пышмой и в его рамках реализовать строительство жилого комплекса «Северная корона», а также Академический и Солнечный микрорайоны.
Кроме того, Алексей Белышев отметил, что в городе будет реализован проект «Бульварная лента», который соединит пространства от парка Коммунаров вдоль бульвара Медиков.