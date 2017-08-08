В омской Кормиловке уволили всех заместителей главы района

В администрации Кормиловского района не были продлены трудовые договоры с заместителем главы. Новый глава района Амангельды Мендубаев не стал оставлять на рабочих местах заместителей своего предшественника Леонида Матиенко. До недавнего времени исполнял обязанности главы района Евгений Маловичко, который был первым заместителем у Матиенко.