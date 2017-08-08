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16:42 (мск), источник: СуперОмск

В омской Кормиловке уволили всех заместителей главы района

Новый глава Кормиловского района Амангельды Мендубаев уволил всех своих заместителей.

В администрации Кормиловского района не были продлены трудовые договоры с заместителем главы. Новый глава района Амангельды Мендубаев не стал оставлять на рабочих местах заместителей своего предшественника Леонида Матиенко. До недавнего времени исполнял обязанности главы района Евгений Маловичко, который был первым заместителем у Матиенко.

На должность первого заместителя Мендубаева назначен Владимир Сыркин, до 2009 года возглавлявший комитет финансов администрации Кормиловского района. До недавнего времени Сыркин занимал должность первого заместителя главы Горьковского района.

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