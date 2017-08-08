Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
Названа самая большая опасность для человека
«Мы возьмемся за Путина»: член конгресса США об импичменте Путину
Наследников имущества защитит новый закон
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Захарченко: Киев избавляется от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
15:11 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев произвел новые назначения

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел новые назначения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», — говорится в тексте указа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сколько ВИЧ-инфицированных в Казахстане
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Россия всегда готова защитить своих граждан
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ: запрос на стабильность сменился запросом на перемены
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь