Назарбаев произвел новые назначения

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», — говорится в тексте указа.