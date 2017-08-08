Назарбаев произвел новые назначения
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел новые назначения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел новые назначения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Идрисов Ерлан Абильфаизович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству», — говорится в тексте указа.