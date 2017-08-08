Сергей Брилка: Строительство объектов к 100-летию Черемхова на парламентском контроле

Источник: IrkutskMedia.ru

Ход работ по строительству и капитальному ремонту ряда объектов к 100-летию Черемхова на парламентском контроле депутатов Заксобрания региона. Город шахтеров готовится к знаменательному событию — празднованию 100-летнего юбилея, которое состоится в конце августа, поэтому эффективная реализация проектов станет достойным подарком для горожан в юбилейном году, отметил спикер областного парламента Сергей Брилка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Более чем на 60% выполнены работы по выборочному капитальному ремонту спортивного павильона стадиона «Шахтер», на который предусмотрено 4,2 млн рублей. Кроме того, в этом году будет реализовано несколько проектов в сфере благоустройства моногорода. Так, сегодня в Черемхове ведется масштабный ремонт главной городской улицы Ленина, на что выделено 110 млн рублей. Работы выполнены на 40%. В рамках проекта «Городская среда» будут благоустроены две общественные зоны — Парк культуры и отдыха и площадь имени Ленина, а также 14-ти дворов многоквартирных домов. Общий объем финансирования составит 46,3 млн рублей. На сегодняшний день по данным объектам завершены аукционные процедуры. Также запланирована реализация проектов благоустройства и в рамках программы «Народные инициативы», например, сегодня обсуждается возможность благоустройства сквера у библиотеки, установки «Гуркинской голубятни» и стелы «100 лет Черемхово».

«До конца года в Черемхове будут проведены капитальные ремонты в здании ДК “Шахтер” с кинотеатром на 200 мест и в здании ДК “Горняк”. На ремонт первого выделено 16,1 млн рублей, эти средства будут направлены на ремонт кровли и отопления, внутреннюю отделку помещений, ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории. Более 46,3 млн рублей пойдет на замену оконных блоков, витражей, наружных дверных блоков, ремонт фасада и крылец ДК “Горняк”. Вместе с тем, отмечают в городской администрации, ни по одному из этих объектов аукцион до сих пор не признан состоявшимся, что специалисты профильного отдела администрации связывают с несовершенством федерального законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок», — отметили в пресс-службе.