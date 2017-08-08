Экс-глава администрации г. Кстово Нижегородской области Виктор Неклюдов сменит Дениса Петухова на посту и.о. сити-менеджера

Согласно предоставленной информации, отставка Дениса Петухова с этой должности, с сохранением статуса заместителя
«С 21 августа на этом посту его сменит Виктор Неклюдов», — добавили в
В своем заявлении (копия имеется в распоряжении редакции) на имя главы г. Кстово Михаила Гоголева с просьбой освободить его от обязанностей и.о.
«Многие сотрудники проводят мероприятия по поиску мест работы, так как
Денис Петухов подчеркнул, что «в сложившихся условиях с целью недопущения панических настроений, минимизации возможных негативных последствий считает разумным возложить исполнение обязанностей главы администрации на иное должностное лицо». «Принятие такого решение позволит мне, как заместителю по соцвопросам, в частности, сконцентрировать усилия на подготовке мероприятий к 60-летию г. Кстово», — добавил он.
Напомним, что 15 июня 2017 года Дума г. Кстово приняла отставку главы горадминистрации Эдуарда Салахутдинова. Этому предшествовали решения Гордумы и Земского собрания Кстовского района о ликвидации местной администрации и передачи ее функций администрации района. Ожидается, что передача функций произойдет до конца 2017 года.