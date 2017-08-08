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16:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-глава администрации г. Кстово Нижегородской области Виктор Неклюдов сменит Дениса Петухова на посту и.о. сити-менеджера

Экс-глава администрации г. Кстово Нижегородской области Виктор Неклюдов сменит Дениса Петухова на посту и.о. сити-менеджера. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе кстовской горадминистрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно предоставленной информации, отставка Дениса Петухова с этой должности, с сохранением статуса заместителя сити-менеджера, была согласована на заседании Думы г. Кстово 7 августа 2017 года.

«С 21 августа на этом посту его сменит Виктор Неклюдов», — добавили в пресс-службе. Согласно данным ЕГРЮЛ, до настоящего момента Неклюдов является директором МБУ «МФЦ» г. Кстово.

В своем заявлении (копия имеется в распоряжении редакции) на имя главы г. Кстово Михаила Гоголева с просьбой освободить его от обязанностей и.о. сити-менеджера Денис Петухов отметил, что, будучи и.о., он вынужден исполнять функции главы администрации, свой непосредственный должностной функционал как заместителя главы, курирующего вопросы соцсферы, и должностные обязанности замглавы по ЖКХ в связи с его увольнением по собственному желанию.

«Многие сотрудники проводят мероприятия по поиску мест работы, так как каких-либо документов о трудоустройстве от администрации Кстовского района не поступало. Озабочены предприятия и предприниматели, осуществляющие выполнение работ по контрактам с администрацией города. Кроме того, аукцион по предоставлению кредитных ресурсов с установлением лимита задолженности в размере 98,9 млн рублей для финансирования дефицита бюджета не состоялся — не было подано ни одной заявки. Это, в частности, ставит под угрозу исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Кстово», — говорится в документе.

Денис Петухов подчеркнул, что «в сложившихся условиях с целью недопущения панических настроений, минимизации возможных негативных последствий считает разумным возложить исполнение обязанностей главы администрации на иное должностное лицо». «Принятие такого решение позволит мне, как заместителю по соцвопросам, в частности, сконцентрировать усилия на подготовке мероприятий к 60-летию г. Кстово», — добавил он.

Напомним, что 15 июня 2017 года Дума г. Кстово приняла отставку главы горадминистрации Эдуарда Салахутдинова. Этому предшествовали решения Гордумы и Земского собрания Кстовского района о ликвидации местной администрации и передачи ее функций администрации района. Ожидается, что передача функций произойдет до конца 2017 года.

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