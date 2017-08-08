Лукашенко: выискивания блох у предпринимателей быть не должно
Никаких излишеств в отношении работающих людей быть не должно, но если бизнесмены будут летать на вертолетах, а
Никаких излишеств в отношении работающих людей быть не должно, но если бизнесмены будут летать на вертолетах, а
Необходимо, чтобы упрощение предпринимательской инициативы в Беларуси отразилось и на работающих людях, и принесло нужную отдачу государству, подчеркнул Александр Лукашенко 8 августа в ходе доклада о стимулировании деловой инициативы.
«Если получится так, что у нас после этих документов, которые я подпишу возможно, раскрепостим бизнес, а государство, то есть люди, которые будут на вас работать, ничего от этого не получат, если безопасность и оборона этого государства не усилятся, я уже о власти не говорю, хотя и здесь после оптимизации немного людей осталось, и они не могут влачить нищенское существование. Когда вы будете на вертолетах летать над Беларусью, все бизнесмены, а
Глава государства подчеркнул, что является сторонником того, чтобы никакого излишества в отношении работающих людей не было.
«Меня коробит, если мне докладывают о том, что
В то же время президент напомнил представителям
«Вы должны понимать, что это ваше государство, и от силы, крепости этого государства зависит и ваше благополучие. И особенно от тех людей, которые у вас работают. Давайте прямо говорить, на вас работают. Нельзя допустить, как в известных государствах, разница между беднотой и богатыми людьми в среднем была в 25−30 раз. Это недопустимо. Это прообраз если не революции, то нестабильности точно», — заявил Лукашенко.
Глава государства высказался за то, чтобы бизнес в Беларуси был свободным, ответственным и более эффективным, и чтобы после принятых в этом плане решений государство стало сильнее.