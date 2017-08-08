Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила главам районов проехать на общественном транспорте

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, Солонченко проехала на маршрутном такси № 13 от микрорайона Молитовский до Московского вокзала и на муниципальном автобусе № 61 от Московского вокзала до площади Минина и Пожарского. Глава города также предложила руководителям районов последовать её примеру для того, чтобы на личном опыте узнать все проблемные места транспортной системы и оперативно внести соответствующие изменения.

«Глава города ехала в общественном транспорте без журналистов и без сопровождения, поэтому смогла в полной мере прочувствовать все плюсы и минусы работы городской транспортной системы», — сообщает пресс-служба Гордумы.

Елизавета Солонченко рассказала, что в ходе поездки она также пообщалась с нижегородцами, чтобы выяснить основные проблемы. По её словам, на остановках общественного транспорта в районе Московского вокзала нет информации, и люди не знают, как добираться в ту или иную точку города. Глава города подчеркнула, что в тот момент, когда по городу меняется большое количество маршрутов, вопросы информирования выходят на первый план.

«Честно говоря, не все так плохо, как некоторые говорят. Но такие поездки будут продолжаться, я на этом не остановлюсь и проеду по всем маршрутам, по которым получила жалобы от нижегородцев. Мои поездки на общественном транспорте будут регулярными до тех пор, пока основные проблемы с ним не будут решены», — сказала Елизавета Солонченко.

Кроме того, она отметила, что проблема долгого ожидания транспорта, в связи с которой поступило наибольшее количество жалоб от нижегородцев, должна решиться выходом на линии новых автобусов — в том числе, с 1 сентября.