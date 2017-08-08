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15:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила главам районов проехать на общественном транспорте

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко лично проверила работу городского общественного транспорта. Об этом она рассказала сотрудникам горадминистрации на оперативном совещании 8 августа 2017 года, сообщает пресс-служба Гордумы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, Солонченко проехала на маршрутном такси № 13 от микрорайона Молитовский до Московского вокзала и на муниципальном автобусе № 61 от Московского вокзала до площади Минина и Пожарского. Глава города также предложила руководителям районов последовать её примеру для того, чтобы на личном опыте узнать все проблемные места транспортной системы и оперативно внести соответствующие изменения.

«Глава города ехала в общественном транспорте без журналистов и без сопровождения, поэтому смогла в полной мере прочувствовать все плюсы и минусы работы городской транспортной системы», — сообщает пресс-служба Гордумы.

Елизавета Солонченко рассказала, что в ходе поездки она также пообщалась с нижегородцами, чтобы выяснить основные проблемы. По её словам, на остановках общественного транспорта в районе Московского вокзала нет информации, и люди не знают, как добираться в ту или иную точку города. Глава города подчеркнула, что в тот момент, когда по городу меняется большое количество маршрутов, вопросы информирования выходят на первый план.

«Честно говоря, не все так плохо, как некоторые говорят. Но такие поездки будут продолжаться, я на этом не остановлюсь и проеду по всем маршрутам, по которым получила жалобы от нижегородцев. Мои поездки на общественном транспорте будут регулярными до тех пор, пока основные проблемы с ним не будут решены», — сказала Елизавета Солонченко.

Кроме того, она отметила, что проблема долгого ожидания транспорта, в связи с которой поступило наибольшее количество жалоб от нижегородцев, должна решиться выходом на линии новых автобусов — в том числе, с 1 сентября.

Напомним, что нижегородская администрация приостановила проведение третьего конкурса на новые частные маршруты в связи с судебной процедурой по иску перевозчиков. Первые два конкурса по маршрутам №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№ 49, 29, 86 выиграли ООО «Мещеряков и К» и ООО «Автопарк НН» соответственно.

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