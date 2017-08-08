В заксобрание внесен обновленный перечень объектов капстроя
Губернатор внес в законодательное собрание проект постановления об утверждении перечня объектов капительного строительства объектов общественной инфраструктуры.
Губернатор внес в законодательное собрание проект постановления об утверждении перечня объектов капительного строительства объектов общественной инфраструктуры.
В список вошли 52 объекта, из них 40 — включенных ранее в перечень на 2017−2019 годы, 12 — новых. Как следует из документов, самым дорогостоящими являются клиническая инфекционная больница в Перми (2,66 млрд руб., 2018−2021 годы), 66 млрд руб., 2019−2022 годы), здание Пермской государственной художественной галереи (1,66 млрд руб., 2019−2021 годы), пермский зоопарк (3,66 млрд руб., 2017−2020 годы), универсальный дворец спорта на 10 тыс.66 млрд руб., 2020−2022 годы). Дворец является новым объектом в перечне, как и реконструкция большого зрительного зала Филармонии (404,6 млн руб. на
«Реконструкция нужна, но мы сможем начать этот процесс только после строительства нового здания оперного театра», — поясняла ранее во время предварительного обсуждения документа с депутатами заксобрания краевой министр культуры Галина Кокоулина.
В пояснительной записке также указано, что концепция реализации проекта новой сцены «в настоящее время определяется». Власти заявляли, что здание разместится в квартале № 5 (ограничен улицами Окулова, Попова, Монастырской и Осинской).
В пояснительной записке кроме того говорится, что определяется концепция реализации проекта по реконструкции ДК «Телта» для размещения галереи. Перечень планируется рассмотреть на парламентской пленарке в августе.