Балтфлот сообщил о совместных учениях с Данией, Финляндией, Швецией и Польшей

Источник: Новый Калининград

Учения пройдут в акватории Балтийского моря, участие в них также примут суда Дании, Финляндии, Швеции и Польши.

Военные спасатели из разных стран будут отрабатывать действия поиску людей, терпящих бедствие в море, тушению пожара и ликвидации разлива нефти в результате аварии на стационарной морской платформе. По легенде учений на платформе возникнет пожар и произойдет разлив нескольких тысяч тонн нефтепродуктов. Спасателям предстоит найти в воде условных пострадавших и эвакуировать их в лечебные учреждения.