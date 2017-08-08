Балтфлот сообщил о совместных учениях с Данией, Финляндией, Швецией и Польшей

Учения пройдут в акватории Балтийского моря, участие в них также примут суда Дании, Финляндии, Швеции и Польши.
Военные спасатели из разных стран будут отрабатывать действия поиску людей, терпящих бедствие в море, тушению пожара и ликвидации разлива нефти в результате аварии на стационарной морской платформе. По легенде учений на платформе возникнет пожар и произойдет разлив нескольких тысяч тонн нефтепродуктов. Спасателям предстоит найти в воде условных пострадавших и эвакуировать их в лечебные учреждения.
«Активная фаза учения пройдет 9 августа в территориальных водах России. В ней будут задействованы девять специализированных судов и три вертолета от России, три специализированных судна для ликвидации аварийного разлива нефти от Дании, и по одному от Финляндии, Польши и Швеции», — отметили в пресс-службе флота.