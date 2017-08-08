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16:55 (мск), источник: Новый Калининград

Балтфлот сообщил о совместных учениях с Данией, Финляндией, Швецией и Польшей

Спасательный буксир «СБ-921», вертолет морской авиации «Ка-27», пожарный катер и катер химической разведки Балтфлота примут участие в международных учениях «Balex Delta- 2017». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе флота.

Источник: Новый Калининград

Учения пройдут в акватории Балтийского моря, участие в них также примут суда Дании, Финляндии, Швеции и Польши.

Военные спасатели из разных стран будут отрабатывать действия поиску людей, терпящих бедствие в море, тушению пожара и ликвидации разлива нефти в результате аварии на стационарной морской платформе. По легенде учений на платформе возникнет пожар и произойдет разлив нескольких тысяч тонн нефтепродуктов. Спасателям предстоит найти в воде условных пострадавших и эвакуировать их в лечебные учреждения.

«Активная фаза учения пройдет 9 августа в территориальных водах России. В ней будут задействованы девять специализированных судов и три вертолета от России, три специализированных судна для ликвидации аварийного разлива нефти от Дании, и по одному от Финляндии, Польши и Швеции», — отметили в пресс-службе флота.

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