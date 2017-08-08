Губернатор Приморья рассказал Путину о последствиях наводнения
Владимир Миклушевский по телефону доложил президенту РФ о текущей ситуации в крае.
Владимир Миклушевский по телефону доложил президенту РФ о текущей ситуации в крае.
Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, в котором глава региона информировал президента о том, как в Приморском крае идет ликвидация последствий природного бедствия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморском крае
Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.
Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Отметим, Владимир Миклушевский во вторник, 8 августа, провел рабочий день в Уссурийске, Хасанском и Надеждинском районах, которые сильнее всего пострадали от сильных ливневых дождей.
Глава региона проверил, как идут