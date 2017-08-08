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16:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья рассказал Путину о последствиях наводнения

Владимир Миклушевский по телефону доложил президенту РФ о текущей ситуации в крае.

Владивосток, 8 августа, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, в котором глава региона информировал президента о том, как в Приморском крае идет ликвидация последствий природного бедствия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введен режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов — Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Всего в зону стихии попало 34 населенных пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.

Сейчас в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть еще два ПВР вместимостью 250 человек.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

Отметим, Владимир Миклушевский во вторник, 8 августа, провел рабочий день в Уссурийске, Хасанском и Надеждинском районах, которые сильнее всего пострадали от сильных ливневых дождей.

Глава региона проверил, как идут аварийно-восстановительные работы в селе Барабаш Хасанского района, Уссурийске и Надеждинском районе. Кроме того, Губернатор побывал в пунктах временного размещения в селе Барабаш Хасанского района, где пообщался с людьми, пострадавшими от стихии. Также Губернатор провел на территориях заседания штабов по ЧС.

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