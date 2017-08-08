Назначен временно исполняющий полномочия главы ГУФСИН по Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, нового руководителя представил личному составу начальник управления кадров ФСИН России Валерий Балан.

Он отметил: «Муслим Магомедович — человек чести, слова, образец порядочности. Ему предстоит решать существующие проблемы в УИС Ростовской области, но это возможно только при вашей поддержке и добросовестному отношению к своим должностным обязанностям».

Сообщается, что в ближайшее врио начальника ГУФСИН России по Ростовской области намерен посетить все исправительные учреждения региона, познакомиться с личным составом, ознакомиться с условиями отбывания наказания осужденными, а также определить приоритетные задачи в дальнейшей служебной деятельности.