Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Железнодорожные войска РФ нанесли удар по финансам Украины
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Женщине ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Захарченко рассказал, как на Украине избавляются от националистов
СМИ: Ракету РФ уничтожат только 7 ядерных ударов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
16:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Назначен временно исполняющий полномочия главы ГУФСИН по Ростовской области

Временно исполняющим полномочия начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нового руководителя представил личному составу начальник управления кадров ФСИН России Валерий Балан.

Он отметил: «Муслим Магомедович — человек чести, слова, образец порядочности. Ему предстоит решать существующие проблемы в УИС Ростовской области, но это возможно только при вашей поддержке и добросовестному отношению к своим должностным обязанностям».

Сообщается, что в ближайшее врио начальника ГУФСИН России по Ростовской области намерен посетить все исправительные учреждения региона, познакомиться с личным составом, ознакомиться с условиями отбывания наказания осужденными, а также определить приоритетные задачи в дальнейшей служебной деятельности.

Напомним, прежний начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов был освобожден от должности в начале июля 2017 года. В том же месяце его задержали по подозрению в причастности к получению взятки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После бала. Как «медальный скандал» в Адыгее изменил жизнь его участниц
ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки»
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Россия всегда готова защитить своих граждан
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ: запрос на стабильность сменился запросом на перемены
Путин поручил ФАС и силовикам заняться борьбой с картелями
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь