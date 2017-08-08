Назначен временно исполняющий полномочия главы ГУФСИН по Ростовской области
Временно исполняющим полномочия начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен
Временно исполняющим полномочия начальника ГУФСИН России по Ростовской области назначен
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Он отметил: «Муслим Магомедович — человек чести, слова, образец порядочности. Ему предстоит решать существующие проблемы в УИС Ростовской области, но это возможно только при вашей поддержке и добросовестному отношению к своим должностным обязанностям».
Сообщается, что в ближайшее врио начальника ГУФСИН России по Ростовской области намерен посетить все исправительные учреждения региона, познакомиться с личным составом, ознакомиться с условиями отбывания наказания осужденными, а также определить приоритетные задачи в дальнейшей служебной деятельности.
Напомним, прежний начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов был освобожден от должности в начале июля 2017 года. В том же месяце его задержали по подозрению в причастности к получению взятки.