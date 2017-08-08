Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности

По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.

«С учетом изложенного прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Невыполнение законных требований прокурора”, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф», — сообщает пресс-служба прокуратуры края.