Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности
Чиновник обвиняется в невыполнении служебных обязательств.
Чиновник обвиняется в невыполнении служебных обязательств.
По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.
«С учетом изложенного прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Невыполнение законных требований прокурора”, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф», — сообщает
Сейчас свалки ликвидируются, кроме того, двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.