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16:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Глава Хостинского района Сочи привлечен к административной ответственности

Чиновник обвиняется в невыполнении служебных обязательств.

По инициативе прокуратуры была проведена проверка в Хостинском районе. Были выявлено, три места несанкционированного размещения строительных и бытовых отходов.

«С учетом изложенного прокуратурой в отношении главы района возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Невыполнение законных требований прокурора”, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначен штраф», — сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Сейчас свалки ликвидируются, кроме того, двое виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.

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