Медведев напомнил о защите граждан РФ в связи с годовщиной атаки на Южную Осетию

Источник: Reuters

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Глава российского правительства Дмитрий Медведев в годовщину грузинской атаки на Южную Осетию подчеркивает, что операция по принуждению к миру была проведена по закону, и иначе поступить было нельзя.

Откровенно признаюсь, до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из “Градов” спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном — Россия всегда готова защитить своих граждан. Дмитрий Медведев

Об этом глава правительства написал в своем фейсбуке.

Он добавил, что «атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и подло».

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«Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство нужно было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия была обязана защищать своих граждан.

«Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили», — написал Медведев.