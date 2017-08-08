Медведев напомнил о защите граждан РФ в связи с годовщиной атаки на Южную Осетию
Глава российского правительства констатировал, что сегодня есть примеры более жестокого поведения, нежели события августа 2008 года.
Глава российского правительства констатировал, что сегодня есть примеры более жестокого поведения, нежели события августа 2008 года.
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Глава российского правительства Дмитрий Медведев в годовщину грузинской атаки на Южную Осетию подчеркивает, что операция по принуждению к миру была проведена по закону, и иначе поступить было нельзя.
Откровенно признаюсь, до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из “Градов” спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном — Россия всегда готова защитить своих граждан.
Об этом глава правительства написал в своем фейсбуке.
Он добавил, что «атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и подло».
«Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство нужно было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести», — написал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия была обязана защищать своих граждан.
«Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили», — написал Медведев.
В 2008 году Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ. 26 августа он подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.