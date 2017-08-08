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16:16 (мск), источник: Интерфакс

Медведев напомнил о защите граждан РФ в связи с годовщиной атаки на Южную Осетию

Глава российского правительства констатировал, что сегодня есть примеры более жестокого поведения, нежели события августа 2008 года.

Источник: Reuters

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Глава российского правительства Дмитрий Медведев в годовщину грузинской атаки на Южную Осетию подчеркивает, что операция по принуждению к миру была проведена по закону, и иначе поступить было нельзя.

Откровенно признаюсь, до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из “Градов” спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном — Россия всегда готова защитить своих граждан.
Дмитрий Медведев

Об этом глава правительства написал в своем фейсбуке.

Он добавил, что «атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и подло».

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«Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство нужно было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что Россия была обязана защищать своих граждан.

«Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили», — написал Медведев.

В 2008 году Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ. 26 августа он подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Комментарии
2
Ruslan S
А не хотите защитить русских на Украине? В частности, на Донбассе. А то на словах все выглядит красиво, а на деле - гибнуть люди. Мирные люди, дети, женщины, старики.
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Евгений Евгений
но почему то господин Медведев не защищает своих граждан от экономической войны?
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