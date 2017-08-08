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16:45 (мск), источник: "Российская газета"

Медведев: В бассейне Волги сложилась критическая экологическая ситуация

В бассейне Волги сложилась самая критическая в стране экологическая ситуация, констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев. В восстановление экосистемы бассейна реки до 2025 года в рамках отдельного приоритетного проекта вложат 257 миллиардов рублей.

Во вторник глава кабинета министров провел в Волгограде совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги.

«Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация», — заявил премьер. Сегодня в реку ежегодно сбрасывается 5,5 кубических километров сточных вод и только 10 процентов очищены по нормативу. Причина в физическом износе и технологической отсталости промышленных очистных муниципальных сооружений. На дне, по разным оценкам, лежат около 2,5 тысячи затонувших плавсредств, включая нефтеналивные.

«Ситуация тревожная, и она осложняется тем, что Волга, по мнению экологов, потеряла способность к самоочищению», — заметил председатель правительства. Строительство дамб на всем протяжении реки помогало решать водохозяйственные проблемы, но негативно отразилось на ее нижнем течении. Утрачены 98 процентов нерестовых площадей белуги, 80 процентов осетра и 40 процентов севрюги, уточнил министр природных ресурсов Сергей Донской. Из 3,5 тысячи гектаров осетровых нерестилищ в нижнем течении Волги сохранилось всего 430.

При всем количестве возведенных дамб в отдельных местах реки уже невозможно полноценное судоходство. В частности, на участке между Городцом и Нижним Новгородом. Решение проблемы оценивается в 43,5 миллиарда рублей, которые необходимы для строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. «Узел должен быть сдан в эксплуатацию к 2021 году, после чего на этом мелководном участке будут сняты ограничения по грузо- и пассажироперевозкам, и сквозное судоходство по Волге как водной трассе международного значения будет сохранено», — сообщил Дмитрий Медведев о подписании соответствующего распоряжения.

«Если ничего не предпринимать, то в недалекой по историческим меркам перспективе вода Волги может вообще стать непригодной для людей», — подчеркнул Медведев. А в бассейне реки проживает более 60 миллионов человек. Для восстановления экосистемы столь жизненно важной водной артерии требуется наладить экологический мониторинг, модернизировать очистные сооружения жилищно-коммунального хозяйства, а на вредные производства в обязательном порядке установить автоматизированные системы контроля стоков, перечислил он первостепенные меры.

Все они войдут в отдельный приоритетный проект «Оздоровление Волги», рассчитанный до 2025 года. Вариант документа минприроды внесло в правительство весной. Будет создан специальный фонд, который сконцентрируется на сохранении и восстановлении водных объектов, поддержке инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод. По итогам реализации приоритетного проекта объем загрязненных сточных вод, попадающих реку, сократится на 4,5 кубических километра. Особое внимание в этой связи планируется уделить реконструкции и постройке комплексов очистных сооружений в крупных населенных пунктах, расположенных в бассейне Волги. Фонд должен начать работу в конце года.

Бюджет проекта оценен в 257 миллиардов рублей, из них 114 миллиардов — средства федерального бюджета, 44 миллиарда — финансирование из регионов, остальное придется на внебюджетные источники. Основное финансирование предусмотрено на 2020−2025 годы, но минприроды просит уже на 2018 год найти дополнительный миллиард рублей и по 11 миллиардов в следующие два года. «Нужно подумать об источниках этих средств, но очевидно, что такие источники должны быть найдены», — заявил Дмитрий Медведев.

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