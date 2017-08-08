Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Туристы c Украины пожаловались на правила отдыха в Крыму
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Младшая дочь Татьяны Навки стала звездой танцпола
Adidas закрывает розничные магазины в России
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
8Уникальные витрины Могадишо
17:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл в Абхазию в годовщину начала «пятидневной войны»

ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию, где встретился с главой республики Раулем Хаджимбой.

Источник: РИА "Новости"
Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше.
Владимир Путин

Теперь, по словам российского лидера, необходимо найти только оптимальные пути развития экономики Абхазии.

Также Путин заявил, что рассчитывает на совместную работу силовых структур двух стран для обеспечения безопасности туристов в республике. Он напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии.

Читайте также
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян

«Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой», — сказал президент России.

«Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», — добавил он.

Российский лидер упомянул и о работе в области обеспечения обороноспособности Абхазии. «Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам», — сказал Путин.

Ранее о том, что возможность этого визита прорабатывается, РИА Новости сообщали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь главы Абхазии Наала Авидзба. Руководитель администрации президента Абхазии Даур Аршба заявлял, что встреча пройдет на госдаче в Пицунде, где Путин и Хаджимба переговорят в формате один на один, а затем к ним присоединятся глава правительства Абхазии и министры социально-экономического блока.

Последний раз российский лидер посещал Абхазию в конце августа 2013 года.

Читайте также
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После «пятидневной войны» в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.

Комментарии
1
Евгений Евгений
Безопасность да а условия жизни нет? В Крыму люди от жары подыхают отключают свет и электроенергия работает с перебоями а там щас жара за 40 переваливает.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Танки США в Грузии: август 2008-го ничему не научил. Мнение
Каковы шансы России на отказ от доллара. Мнение
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
Жириновский посоветовал Трампу последовать примеру Грозного
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Расходы россиян вдвое превысили официальную инфляцию
Спорт
Особое возвращение Роналду: анонс матча за Суперкубок Европы 8 августа на стадионе "Филипп II" в македонском Скопье мадридский "Реал" из Испании и английский "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок Европы
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Дочка Тома Круза и Кэти Холмс очаровала соцсети своей улыбкой Впервые за долгое время поклонники увидели 11-летнюю Сури.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь