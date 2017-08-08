Путин прибыл в Абхазию в годовщину начала «пятидневной войны»
ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию, где встретился с главой республики Раулем Хаджимбой.
ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию, где встретился с главой республики Раулем Хаджимбой.
Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше.
Теперь, по словам российского лидера, необходимо найти только оптимальные пути развития экономики Абхазии.
Также Путин заявил, что рассчитывает на совместную работу силовых структур двух стран для обеспечения безопасности туристов в республике. Он напомнил о договоренностях по организации
«Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой», — сказал президент России.
«Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», — добавил он.
Российский лидер упомянул и о работе в области обеспечения обороноспособности Абхазии. «Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам», — сказал Путин.
Ранее о том, что возможность этого визита прорабатывается, РИА Новости сообщали
Последний раз российский лидер посещал Абхазию в конце августа 2013 года.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
После «пятидневной войны» в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.