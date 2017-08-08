Promo-LEX: Президент Игорь Додон нарушает Конституцию Молдовы

Источник: Publika.md

С таким заключением выступила ассоциация Promo-LEX. Она отметила, что инициатива главы государства подрывает суверенитет и неприкосновенность нашей страны, а также вносит раскол в общество.

Военизированные структуры запрещены Уголовным кодексом, а значит, госнаграды не могут вручаться приднестровским гражданам, которые входят в незаконные организации, разъясняет Promo-LEX. К тому же российские военнослужащие неоднократно нарушали законодательство Молдовы.

В начале 2012-го миротворец убил Вадима Писаря, а российские следователи отказались сотрудничать в расследовании этого дела. Годом позже силовые структуры Тирасполя провели незаконные обыски в Бендерах.

В 2016-ом российская армия объявила в Приднестровье призыв контрактников в миротворческие подразделения.

Как убеждены в Promo-LEX, вручение госнаград от имени президента легитимизирует незаконные военизированные структуры на левом берегу Днестра.

Президент расценил заключение Promo-LEX как тенденциозное. Он продолжает настаивать, что на протяжении 25 лет миротворческая миссия на Днестре была успешной и действовала законно.