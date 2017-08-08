Апелляцию Дорина Киртоакэ отклонили

Источник: Noi.md

Судьи не сочли весомыми доводы стороны защиты Дорина Киртоакэ, в отношении которого ведётся уголовное преследование. Соответствующее решение было принято 8 августа на заседании Апелляционной палаты (АП) Кишинёва, передаёт NOI.md.

На принятие решения об отклонении кассационной жалобы адвокатов Дорина Киртоакэ судьям Апелляционной палаты понадобилось немногим более одного часа. Это несвойственно судебным инстанциям, рассматривающим уголовные дела в отношении лиц, занимающих публичные должности.

Прокурор Думитру Робу заявил по итогам судебного заседания, что судей не убедили доводы стороны защиты, которые заявляли о неконституционности 33-ей статьи Закона «О местном публичном управлении», на основании которой он был временно отстранён от должности.

Вышеупомянутая статья, как напомнил прокурор, предусматривает временное отстранение генерального примара от должности до вынесения судом окончательного. При этом на протяжении всего периода отстранения от должности организация новых выборов генерального примара не допускается.

Дорин Киртоакэ заявил о том, что намерен направить запрос в Конституционный суд для признания 33-ей статьи Закона «О местном публичном управлении» неконституционной. Подозреваемый высказал надежду на то, что Конституционный суд одобрит его запрос, после чего он намерен «добиться справедливости в уголовном деле», фигурантом которого он является.

Уточним, что Дорин Киртоакэ 28 июля был временно отстранён от должности генерального примара Кишинёва до окончания судебного процесса. Такое решение было принято судом сектора Буюкань по запросу Антикоррупционной прокуратуры.

Сторона обвинения настояла на подобном решении с намерением оградить свидетелей по уголовному делу, фигурантом которого является Киртоакэ, от воздействия со стороны подозреваемого, который, будучи генеральным примаром, может использовать административный ресурс.

Он был задержан 25 мая офицерами Национального Центра по борьбе с коррупцией. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест.

Дорин Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, выявленной в случае с подписанием контракта с австро-венгерской компанией «EME Parkleitsystem GmbH» на обустройство и обслуживание платных автомобильных парковок в Кишинёве.