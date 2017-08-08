Назарбаев обсудил с президентом Турции его предстоящий официальный визит в Казахстан
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.
Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.
Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.