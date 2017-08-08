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19:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев обсудил с президентом Турции его предстоящий официальный визит в Казахстан

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Newtimes.kz

Главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и обменялись мнениями по ряду актуальных международных вопросов.

Президент Турции выразил намерение совершить официальный визит в Казахстан, а также принять участие в предстоящем Саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в сентябре текущего года в Астане.

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