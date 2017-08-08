В Приднестровье подвели итоги визита в Москву

Приднестровский чиновник провел в российской столице встречи в Федеральных органах власти и Правительстве Московской области. Отдельно была обсуждена тема поступления в Приднестровье очередного транша гуманитарной помощи для пенсионеров.

«Есть информация, что в ближайшие 10 дней поступит очередной транш российской гуманитарной помощи, которая пойдет на выплату надбавок пенсионерам», — подчеркнул глава правительства.

На встречах в столице России обсуждали и более масштабную финансовую помощь Приднестровью в размере 40 млн. долларов, необходимую на период реформ. По словам Мартынова, в начале года, когда бюджет региона был не сбалансирован и непрозрачен, степень доверия со стороны внешних инвесторов и кредиторов была низка.

«В таких условиях говорить о привлечении финансовых ресурсов в Приднестровье было бы неправильно. Вначале нужно повысить прозрачность, а затем поднимать речь о сотрудничестве, которое влечет за собой выделение финансовых средств. Именно поэтому были приглашены российские аудиторы».

Диагностика российских специалистов показала — нет эффективности бюджетного процесса. Долгие годы он не реформировался и стал малоэффективен — плановые показатели всегда выше фактического исполнения.

«Нам был предложен план по реформированию бюджетного процесса. Он растянут на 2 года и, если мы будем последовательно двигаться по пути реформ, то через 1,5−2 года мы получим эффективный современный бюджетный процесс, в результате которого будут экономиться деньги», — отметил Александр Мартынов.

В ходе аудита российские специалисты пришли также к выводу, что для эффективности необходимо сократить чиновничий аппарат и госрасходы, предложив в последнем случае перейти от сметного финансирования к нормативно-подушевому. По словам Мартынова, большой опыт подобных реформ накопился в Правительстве Московской области, и этому вопросу были посвящены рабочие встречи в ходе его командировки в Москву.

«Такой механизм себя исчерпал. Он привел к тому, что мы все деньги сегодня “проедаем”. На этом фоне практически ничего не вкладывается в социальную инфраструктуру. Некоторые садики и больницы нуждаются в капремонте, а другие нужно перестраивать», — подчеркнул приднестровский чиновник.