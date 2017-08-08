Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Болезни, которыми вас заразит любимый котик
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Наследников имущества защитит новый закон
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
18:27 (мск), источник: Sputnik.md

В Приднестровье подвели итоги визита в Москву

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Оказание Приднестровью финансовой и методологической помощи, сотрудничество по линии социальных объектов и привлечения инвестиций — такие вопросы социально-экономического сотрудничества с Россией обсуждались во время визита в Москву главы правительства региона Александра Мартынова, сообщили в правительственной пресс-службе.

Приднестровский чиновник провел в российской столице встречи в Федеральных органах власти и Правительстве Московской области. Отдельно была обсуждена тема поступления в Приднестровье очередного транша гуманитарной помощи для пенсионеров.

«Есть информация, что в ближайшие 10 дней поступит очередной транш российской гуманитарной помощи, которая пойдет на выплату надбавок пенсионерам», — подчеркнул глава правительства.

На встречах в столице России обсуждали и более масштабную финансовую помощь Приднестровью в размере 40 млн. долларов, необходимую на период реформ. По словам Мартынова, в начале года, когда бюджет региона был не сбалансирован и непрозрачен, степень доверия со стороны внешних инвесторов и кредиторов была низка.

«В таких условиях говорить о привлечении финансовых ресурсов в Приднестровье было бы неправильно. Вначале нужно повысить прозрачность, а затем поднимать речь о сотрудничестве, которое влечет за собой выделение финансовых средств. Именно поэтому были приглашены российские аудиторы».

Диагностика российских специалистов показала — нет эффективности бюджетного процесса. Долгие годы он не реформировался и стал малоэффективен — плановые показатели всегда выше фактического исполнения.

«Нам был предложен план по реформированию бюджетного процесса. Он растянут на 2 года и, если мы будем последовательно двигаться по пути реформ, то через 1,5−2 года мы получим эффективный современный бюджетный процесс, в результате которого будут экономиться деньги», — отметил Александр Мартынов.

В ходе аудита российские специалисты пришли также к выводу, что для эффективности необходимо сократить чиновничий аппарат и госрасходы, предложив в последнем случае перейти от сметного финансирования к нормативно-подушевому. По словам Мартынова, большой опыт подобных реформ накопился в Правительстве Московской области, и этому вопросу были посвящены рабочие встречи в ходе его командировки в Москву.

«Такой механизм себя исчерпал. Он привел к тому, что мы все деньги сегодня “проедаем”. На этом фоне практически ничего не вкладывается в социальную инфраструктуру. Некоторые садики и больницы нуждаются в капремонте, а другие нужно перестраивать», — подчеркнул приднестровский чиновник.

По словам Мартынова, если сейчас не пересмотреть политику и структуру расходов, то это приведет к коллапсу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Турции и Египте появились акулы: туристов призывают к осторожности
Фотофакт: маршрутки Кишинева – это не место для сочувствия
Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
В ГД предложили запретить еду, напитки и косметику из США и ЕС
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Климкин отреагировал на заявление Саакашвили о гражданстве РФ
Спорт
Sky Sports: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
8 идей для дизайна маленькой спальни
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Личный опыт: «Как мы договорились об оплате съемной квартиры»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь