Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства

В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях.

Ранее 8 августа лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что глава украинской дипломатии имеет российский паспорт и по-украински говорит хуже него самого. «Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России», — напомнил политик.