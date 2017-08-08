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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Климкин ответил на заявление о наличии у него российского гражданства

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на заявление политика Михаила Саакашвили о наличии российского гражданства. Комментарий об этом чиновник опубликовал в Twitter.

Источник: AP 2017
В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях.
Павел Климкин
Глава МИД Украины

Ранее 8 августа лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что глава украинской дипломатии имеет российский паспорт и по-украински говорит хуже него самого. «Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России», — напомнил политик.

Известно, что Климкин родился в 1967 году в Курске. Учился в Московском физико-техническом институте, в начале 1990-х годов трудился в украинском институте электросварки. Позднее, несмотря на отсутствие профильного образования, начал карьеру дипломата — работал в департаменте военного контроля, в дипмиссиях в ФРГ и Великобритании, в сотрудничающих с Евросоюзом структурах МИД, занимал должность замминистра. До назначения на пост главы внешнеполитического ведомства был послом в Германии. Жена чиновника — дочь российского генерала Юрия Михайленко, награжденного медалью «За возвращение Крыма».

Комментарии
9
Дмитрий С
Интересно, как зятёк с тестем общается?)
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Сергей Костенко
Смотри ты, настоящий хохол, хоть и с русской фамилией - на всякий случай мостик для бегства оставил!!!
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Василий Драбовский
Но если министры в государстве не патриоты, тогда кто же?
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