Посол Франции приветствует переход казахского языка на латиницу

Источник: Sputniknews.kz

Он отметил, что Франция поддерживает данный шаг и что переход на латинский алфавит будет способствовать сближению стран.

«То, что казахский язык перейдет на латинский алфавит, окажет большую помощь в познании национальной идентичности через произведения Абая и других казахских писателей. Возможно, сейчас мы медленно переводим ваших авторов. Дело в том, что кириллица и латиница два разных алфавита. Нынешний шаг о переходе на латинскую письменность облегчит процесс перевода и будет способствовать сближению наших стран», — отметил Етьен в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

Стоит отметить, что Франция одной из первых западных стран признала независимость Казахстана 25 января 1992 года. На сегодняшний день Франция занимает шестое место в списке ведущих торговых партнеров Казахстана, а французские компании входят в число крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Париж способствовал развитию политических, экономических и культурных обменов между нашими странами. Расширяются культурные и университетские связи.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поручил до конца 2017 года «с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике».