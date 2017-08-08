В Госдуме предложили запретить продукты, косметику и алкоголь из США и ЕС

Источник: AP 2017

Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией. Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия»

По его словам, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому необходимо заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco следует тоже запретить, уверен Миронов.

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Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.

«Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?» — сказал он, возмутившись, что импорт иностранного вина вырос на 4,7%, а производство российских вин сократилось на 8%.