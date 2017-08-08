Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: китайцы уходят с российского Дальнего Востока
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Наследников имущества защитит новый закон
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ поведали, как Порошенко сломал жизнь упавшему рядом солдату
Захарченко о том, как Киев убивает националистов
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Штурм рассказала о новой возлюбленной Абрамовича - СМИ
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
19:30 (мск), источник: RNS

В Госдуме предложили запретить продукты, косметику и алкоголь из США и ЕС

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо расширять возможности российских производителей за счет запрета продукции из США и ЕС: алкогольных напитков, косметики и товаров брендов Coca-Cola и Mars. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Источник: AP 2017
Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией.
Сергей Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия»

По его словам, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому необходимо заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco следует тоже запретить, уверен Миронов.

Читайте также
Плоды запрещения

Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.

«Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?» — сказал он, возмутившись, что импорт иностранного вина вырос на 4,7%, а производство российских вин сократилось на 8%.

В заключение депутат предложил всем госучреждениям перейти с Microsoft на Linux по причине его открытого кода. Однако, как констатирует Миронов, это потребует «значительных затрат».

Комментарии
2
Alexey Anoshenkov
Сделайте нормальный продукт и он сам вынесет с рынка импорт. А то пробовал я наши сыры.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Евгений Евгений
Убрать всю химию из России вон, буду только рад.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Во Франции создали петицию против жены президента Макрона
Совбез пытается ограничить экспортную монополию «Газпрома»
Путин гарантировал Абхазии безопасность и независимость
Улюкаев останется под домашним арестом еще на полгода
Медведев: Операция в Южной Осетии была проведена по закону
ВЦИОМ рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
СМИ сообщили об угрожающем долге по кредитным картам в США
Климкин отреагировал на заявление Саакашвили о гражданстве РФ
Спорт
Sky Sports: Неймар планирует подать жалобу на «Барселону» в ФИФА Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за «Барселону», на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с ПСЖ
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок Певец принял участие в съемках нового скетчкома Love is
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Россияне спешат оформить ипотеку
В Москве построят самый узкий бизнес-центр
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь