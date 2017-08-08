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20:02 (мск), источник: РБК

МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию

Грузия осудила визит Владимира Путина в Абхазию, который пришелся на очередную годовщину конфликта 2008 года. Тбилиси потребовал от Москвы прекратить «провокационные действия».

Источник: Reuters

Визит президента России Владимира Путина в Абхазию является продолжением политики Москвы, направленной против Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Грузии 8 августа.

В заявлении сказано, что визит президента России в «оккупированную Абхазию грубо нарушает нормы международного права».

МИД [Грузии] призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства.

В своем заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство также «призывает международное сообщество дать должную оценку данным действиям Москвы и заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства».

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8 августа Путин прибыл в Абхазию. Визит пришелся на девятую годовщину вооруженного конфликта 2008 года, после которого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Российский президент провел в Пицунде встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой, в ходе которой заверил, что Россия и дальше будет выступать гарантом безопасности и независимости Абхазии.

До этого Путин приезжал в Абхазию 25 августа 2013 года.

Конфликт с участием Грузии, Абхазии и Южной Осетии резко обострился в конце июля — начале августа 2008 года. 8 августа Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом России, объявил о начале операции по принуждению к миру после обстрела грузинскими войсками Цхинвала. В регион были введены российские войска. Спустя пять дней боевых действий руководители Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.

Комментарии
28
Иван Петров
Лучше пускай мишико ищут, чем кулачками трясти в истерике.
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Михаил С
Стандартное лицемерие грузин. А другого ожидать и не стоило. Пусть пожинают плоды. Украине уроком это не послужило.
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Ольга Воднева
Грузия повторяет Украину и ....это уже скучно! Грузины сами убивали миротворцев, но виноватыми себя не считают...........
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Заявление Путина и Хаджимбы по итогам российско-абхазских переговоров
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19:42 (мск)© Ньюстюб
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