МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию

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Визит президента России Владимира Путина в Абхазию является продолжением политики Москвы, направленной против Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Грузии 8 августа.

В заявлении сказано, что визит президента России в «оккупированную Абхазию грубо нарушает нормы международного права».

МИД [Грузии] призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства.

В своем заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство также «призывает международное сообщество дать должную оценку данным действиям Москвы и заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства».

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8 августа Путин прибыл в Абхазию. Визит пришелся на девятую годовщину вооруженного конфликта 2008 года, после которого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Российский президент провел в Пицунде встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой, в ходе которой заверил, что Россия и дальше будет выступать гарантом безопасности и независимости Абхазии.

До этого Путин приезжал в Абхазию 25 августа 2013 года.