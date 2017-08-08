МИД Грузии осудил визит Путина в Абхазию
Грузия осудила визит Владимира Путина в Абхазию, который пришелся на очередную годовщину конфликта 2008 года. Тбилиси потребовал от Москвы прекратить «провокационные действия».
Грузия осудила визит Владимира Путина в Абхазию, который пришелся на очередную годовщину конфликта 2008 года. Тбилиси потребовал от Москвы прекратить «провокационные действия».
Визит президента России Владимира Путина в Абхазию является продолжением политики Москвы, направленной против Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Грузии 8 августа.
В заявлении сказано, что визит президента России в «оккупированную Абхазию грубо нарушает нормы международного права».
МИД [Грузии] призывает Россию прекратить провокационные действия против государственности Грузии и уважать территориальную целостность суверенного государства.
В своем заявлении грузинское внешнеполитическое ведомство также «призывает международное сообщество дать должную оценку данным действиям Москвы и заставить Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства».
8 августа Путин прибыл в Абхазию. Визит пришелся на девятую годовщину вооруженного конфликта 2008 года, после которого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Российский президент провел в Пицунде встречу с президентом республики Раулем Хаджимбой, в ходе которой заверил, что Россия и дальше будет выступать гарантом безопасности и независимости Абхазии.
До этого Путин приезжал в Абхазию 25 августа 2013 года.
Конфликт с участием Грузии, Абхазии и Южной Осетии резко обострился в конце июля — начале августа 2008 года. 8 августа Дмитрий Медведев, будучи тогда президентом России, объявил о начале операции по принуждению к миру после обстрела грузинскими войсками Цхинвала. В регион были введены российские войска. Спустя пять дней боевых действий руководители Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта.