Николай Меркушкин: «Высокие темпы строительства Фрунзенского моста будут сохранены»

Источник: volga.news

«За прошедший месяц первые две секции, смещенные в пролет ранее, были смонтированы с третьей. Накануне четыре домкрата сдвинули металлоконструкцию общей длиной 220,5 м и весом 2,9 тыс. т в сторону правого берега еще на 28,5 м», — рассказал эксперт группы управления строительством проекта «Фрунзенский мост» Руслан Мансумов.

Сейчас на освободившемся стапеле (специально оборудованной площадке) строители производят укрупнительную сборку металлоконструкций четвертой секции. По мере готовности собранная секция также будет смещена в акваторию реки. Следующий этап планируется на конец августа.

«Фрунзенский мост даст импульс развитию городских районов по обоим берегам реки Самары. Сегодня в Заречье активно развивается Южный город. Со временем в этой зоне будет жить 250−300 тыс. человек. Строительство моста позволит жителям района без особых транспортных проблем добираться в любую точку города. Этот мост важен не только для Самары, но и для Новокуйбышевска, для всех южных районов области», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Проект Фрунзенского моста предусматривает строительство транспортных развязок с обеих сторон. Кроме того, в перспективе планируется связать мостовой переход на ул. Главной с Фрунзенским, Южным и Кировским мостами.

Глава региона отметил, что сейчас очень важно учесть все эти аспекты при планировке транспортных развязок на Фрунзенском мосту. От этого во многом зависит и вопрос развития исторического центра Самары.

«Важно, чтобы этот район развивался. При этом надо найти “золотую середину”, чтобы решение устроило всех, и в первую очередь, кто любит Самару, особенно старый город. Но при этом необходимо, чтобы здесь развивалась инфраструктура, в том числе транспортная», — подчеркнул глава региона.

Отдельный разговор зашел о развязках. По проекту в центральной части города мост будет соединяться с улицами Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской и Молодогвардейской, а также с Хлебной площадью.

Строители предлагают также соединить мост с улицами Галактионовской и Самарской, что существенно облегчит выезд с Фрунзенского моста в старый город. Таким образом, может быть построено 6 выездов с моста. Для этого предлагается построить эстакаду над железнодорожными путями. Губернатор поручил строителям проработать экономичный вариант данной развязки.

Также глава региона дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту — для того, чтобы связать быстроразвивающийся Южный город трамвайной линией с центром Самары.

Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит. Кроме того, ширина дорожного полотна, составляющая 21 м, по три полосы движения в каждую сторону, позволяет организовать движение легкого трамвая по полосам, выделенным для движения пассажирского транспорта. То есть трамвай пойдет не по центральной части дороги, а по краям. Подрядчики пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта пуска по мосту троллейбусов.

В целом губернатор остался доволен темпами строительства моста. Учитывая, что все 9 тыс. т металлоконструкций, необходимых для его возведения, уже закуплены и доставлены на строительную площадку, проблем с соблюдением графика быть не должно.

Николай Меркушкин сообщил, что правительство РФ в этом году выделяет дополнительно 400 млн руб. на этот объект. Решение уже принято, и в ближайшее время средства поступят в регион. Кроме того, по решению губернатора в текущем году будет дополнительно выделено из областного бюджета 250 млн рублей.

Итого сумма, выделяемая на строительство моста в 2017 году, составит 650 млн рублей. Это позволит сохранить высокие темпы строительства этого важного для города объекта, подчеркнул Николай Меркушкин.

Строители заверили, что при таком уровне финансирования они до наступления морозов смогут закончить все работы на воде — осталось возвести третью и четвертую опоры. В данный момент на четвертой опоре ведется погружение шпунтового ограждения, на третьей опоре производится откачка воды из уже возведенного замкнутого шпунтового ограждения.