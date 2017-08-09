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10:52 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин оценил ход строительства этнопарка и социального жилья в микрорайоне «Волгарь»

Во вторник, 8 августа, губернатор Николай Меркушкин посетил микрорайон «Волгарь», где ознакомился с ходом строительства этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» и социального жилья, предназначенного для детей-сирот и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

О ходе обустройства «Парка дружбы народов» Николаю Меркушкину рассказал основатель ГК «Амонд», председатель общественной организации «Союз народов Самарской области» Р.остислав Хугаев.

Он отметил, что этнопарк, который возводится в «Волгаре» при поддержке правительства региона, будет состоять из подворий, раскрывающих культуру и быт основных этносов, проживающих в Самарской области — русских, татар, казахов, осетин, азербайджанцев и других народностей.

Парк в «Волгаре» станет самым крупным в России комплексом этнографической направленности. В регионах страны, где действуют подобные культурные центры, насчитывается от 7 до 12 подворий. В Самаре появится архитектурный ансамбль из 23 подворий.

Поскольку физически невозможно построить в парке подворья для всех народностей, проживающих в Самарской области, принято решение выпустить специальную книгу, в которой расскажут об истории и традициях каждого этноса, его вкладе в культурную жизнь региона.

Ростислав Хугаев отметил, что к октябрю нынешнего года все национальные дома будут построены. В каждом будет работать интерактивная этнокомната, национальная библиотека, ремесленная мастерская, также будут представлены предметы быта и творчества.

Парк будет состоять из подворий, раскрывающих культуру и быт основных этносов, проживающих в Самарской области — русских, татар, казахов, осетин, азербайджанцев и других народностей.

«Уже сейчас многие дома готовы на 70−80%», — заверил он и пригласил Николая Меркушкина ознакомиться с будущими подворьями. Так, на осетинском губернатор мог увидеть монументальную сторожевую башню и ограду подворья, выложенные из камня, привезенного из Осетии. Работали на объекте осетинские мастера.

Со стопроцентной точностью соблюдены национальные традиции и колорит в чувашском доме. Например, большинство элементов внешней и внутренней отделки выполнены вручную. Дом будет готов через несколько дней, и здесь начнут обустраивать подворье: появятся дворовые постройки, колодец, баня…

В центре «Парка дружбы народов», который с учетом парковой зоны займет более 15 га земли, уже в следующем году благоустроят площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Одновременно принять участие в мероприятиях смогут до 12 тыс. человек.

За основной территорией будет разбит семейный парк с сохранением естественного ландшафта. Здесь уже высадили 340 деревьев, кустарники, вскоре начнут обустраивать дорожки, лужайки, появится парк с домашними животными. Могут в этнокомплексе появиться и дополнительные объекты. Так, во время посещения Николай Меркушкин предложил в центре этнодеревни найти место и установить деревянную мельницу.

Главным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. Кроме того, здесь построят Дворец бракосочетаний. Эти объекты, по словам Ростислава Хугаева, начнут возводить в 2018 году.

«К чемпионату мира по футболу в этнокомплексе будут готовы подворья и парковая зона. Нам уже будет что показать и чем удивить гостей чемпионата», — заверил Николая Меркушкина председатель общественной организации «Союз народов Самарской области».

Во время рабочей поездки в «Волгарь» Николай Меркушкин ознакомился с ходом строительства в 18 квартале микрорайона восьми пятиэтажных домов, предназначенных для переселения по госпрограммам детей-сирот и граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как пояснил главе региона президент ГК «Амонд», почетный строитель России Ирбег Хугаев, в домах 128 квартир предназначено для детей-сирот, а 462 — для переселения людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Площадь квартир — от 20 до 61 кв. м.

Он также добавил, что себестоимость квадратного метра в домах низкая — 34,5 тыс. руб., при этом застройщик соблюдает все параметры и стандарты, которые требует государство для жилья, предназначенного для детей-сирот и переселяемых из аварийного жилья.

Глава региона осмотрел квартиры и выразил уверенность, что самарцы, которые сюда переедут, будут жить в комфортных условиях. «Качество вполне приемлемое», — сказал Николай Меркушкин.

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