Минтранс РФ: Движение по железной дороге в обход Украины откроют в 2017 г

Источник: Агентство «Москва»

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года отношения между Киевом и Москвой резко обострились. Из-за этого под угрозой оказалось железнодорожное сообщение между Ростовской и Воронежской областями. Дело в том, что часть магистральной железнодорожной линии проходит по территории Украины. Всем поездам приходилось по два раза проходить пограничный контроль.

Сразу же после госпереворота началось строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии в обход Украины на участке Журавка — Миллерово.

На строительстве этой линии были также задействованы железнодорожные войска России.

В итоге основные строительные работы были завершены в начале августа 2017 года. Министерство обороны России сообщило, что рабочее движение по новой линии будет открыто в августе 2017 года.

Журналисты решили уточнить у Соколова информацию по началу регулярного железнодорожного сообщения по новой ветке.