Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США отомстят войной России и Китаю за неповиновение
Названа самая большая опасность для человека
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск
Названа пятерка самых дешевых иномарок в России
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умер актер из «Гарри Поттера»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
На «Танковом биатлоне» сравнили танки России и Китая – СМИ
СМИ: от «чудо-танков» Украины отреклись даже в ВСУ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
"Это место давно занято": Наталья Штурм о разводе Абрамовича
"В твоём доме": Тарасов перевёз к себе Костенко
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Уникальные витрины Могадишо
08:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Минтранс РФ: Движение по железной дороге в обход Украины откроют в 2017 г

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов подтвердил информацию об открытии регулярного железнодорожного сообщения по железнодорожной ветке в обход Украины уже в 2017 году. Об этом Соколов заявил журналистам 8 августа.

Источник: Агентство «Москва»

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года отношения между Киевом и Москвой резко обострились. Из-за этого под угрозой оказалось железнодорожное сообщение между Ростовской и Воронежской областями. Дело в том, что часть магистральной железнодорожной линии проходит по территории Украины. Всем поездам приходилось по два раза проходить пограничный контроль.

Сразу же после госпереворота началось строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии в обход Украины на участке Журавка — Миллерово.

На строительстве этой линии были также задействованы железнодорожные войска России.

В итоге основные строительные работы были завершены в начале августа 2017 года. Министерство обороны России сообщило, что рабочее движение по новой линии будет открыто в августе 2017 года.

Журналисты решили уточнить у Соколова информацию по началу регулярного железнодорожного сообщения по новой ветке.

«В этом году», — сказал Соколов во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Китайский финансовый каток на путях Средней Азии
КНДР заявила о готовности нанести удар по военной базе США
Американский сенатор: политика изоляции Пхеньяна не сработала
«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Глава Приморья просит о федеральной поддержке для региона
Потребление сыра в России упало на фоне роста его производства
СМИ: банк «Открытие» распродает долги
В Латвии запретят сдавать экзамены на русском языке
Спорт
Суперкубок УЕФА: Зидан обыграл Моуринью «Реал» второй сезон подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, повторив достижение «Аякса» и «Милана»
Авто
Возвращение Mitsubishi ASX: известны цены и комплектации Продажи компактного японского кроссовера, который спустя два года вернулся в Россию, стартуют в середине августа
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Александр Олешко уходит с «Первого канала» Ведущий таких популярных программ, как «Минута славы» и «Точь-в-точь», предположительно, будет вести новое шоу талантов на конкурирующем телеканале
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Мусорные баки спрячут под землю
В России появился «нанодом»
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Кристина Орбакайте восхитила поклонников пляжными фото с дочкой Певица проводит отпуск вместе с детьми, Клавдией и Дени, на восточном побережье США.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь