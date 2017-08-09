Министр транспорта РФ открыл мост в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Чиновник вместе с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым вручили правительственные награды дорожникам, принимавшим участие в строительстве объекта, а также подходов в к переправе.

— На строительство современного моста, развязок и прилегающих дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда — за счет системы «Платон». Это самый большой трансферт по данной программе на сегодня, — отметил Максим Соколов.