Министр транспорта РФ открыл мост в Нижнем Новгороде
Министр транспорта РФ Максим Соколов во вторник торжественно открыл второй Борский мост через Волгу в Нижнем Новгороде.
Министр транспорта РФ Максим Соколов во вторник торжественно открыл второй Борский мост через Волгу в Нижнем Новгороде.
Чиновник вместе с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым вручили правительственные награды дорожникам, принимавшим участие в строительстве объекта, а также подходов в к переправе.
— На строительство современного моста, развязок и прилегающих дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда — за счет системы «Платон». Это самый большой трансферт по данной программе на сегодня, — отметил Максим Соколов.
Напомним, движение по мосту, ставшего дублером давно действующей переправы через Волгу, было открыто еще 31 июля. Это позволило заметно разгрузить выезд из Нижнего Новгорода в сторону Бора и Кирова. Теперь по новому мосту идет автомобильный поток в сторону Вятки, а по старому организовано одностороннее движение в противоположном направлении.