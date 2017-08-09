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08:49 (мск), источник: "Российская газета"

Министр транспорта РФ открыл мост в Нижнем Новгороде

Министр транспорта РФ Максим Соколов во вторник торжественно открыл второй Борский мост через Волгу в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

Чиновник вместе с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым вручили правительственные награды дорожникам, принимавшим участие в строительстве объекта, а также подходов в к переправе.

— На строительство современного моста, развязок и прилегающих дорог из федерального бюджета было выделено более 5,7 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда — за счет системы «Платон». Это самый большой трансферт по данной программе на сегодня, — отметил Максим Соколов.

Напомним, движение по мосту, ставшего дублером давно действующей переправы через Волгу, было открыто еще 31 июля. Это позволило заметно разгрузить выезд из Нижнего Новгорода в сторону Бора и Кирова. Теперь по новому мосту идет автомобильный поток в сторону Вятки, а по старому организовано одностороннее движение в противоположном направлении.

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