Николай Цуканов встретился с кандидатами на пост губернатора Калининградской области

Цуканов встретился с четырьмя зарегистрированными кандидатами на пост губернатора Калининградской области: временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, кандидатом от партии «Единая Россия» Антоном Алихановым, депутатами Калининградской областной Думы Евгением Мишиным (кандидат от ЛДПР) и Игорем Ревиным (кандидат от КПРФ), членом Российской экологической партии «Зелёные» Екатериной Тимофеевой.

Участники встречи отметили, что в целом избирательная кампания проходит без конфликтов и нарушений, а также обратили внимание на важность работы партийных наблюдателей в единый день голосования.

«Мне бы очень хотелось, чтобы ваши партии обеспечили присутствие своих наблюдателей на максимальном числе участков, чтобы уверенно контролировать ход голосования, фиксировать возможные нарушения. Наблюдатели — тот незаменимый инструмент, который позволяет обеспечить честность и объективность голосования. Мы все заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, легитимно и все кандидаты находились в равных условиях», — отметил Николай Цуканов.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории области пройдут досрочные выборы губернатора Калининградской области, выборы депутатов окружного Совета депутатов Пионерского городского округа, а также довыборы депутатов в семи муниципальных образованиях региона.