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09:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Выборов горячая пора. Кубанский избирком оформил кандидатов

Избирком Краснодарского края завершил регистрацию кандидатов на сентябрьских выборах. На финишную прямую в борьбе за кресла в заксобрании вышли 576 человек от пяти партий — «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунистов России». Сколько же денег потратят на выборы, кому отказали, а кто смог собрать подписи — в материале «ФедералПресс».

Источник: РИА "ФедералПресс"

О том, как прошла регистрация кандидатов и как продолжает идти подготовка к единому дню голосования на Кубани, сегодня, 8 августа, на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии региона Алексей Черненко.

По его словам, в сентябре в регионе пройдут 110 выборов в различные органы власти. Так, одновременно с избранием парламентариев законодательного собрания Краснодарского края состоятся выборы депутатов Совета МО Ейского района, депутатов Кропоткинского, Тихорецкого и Туапсинского городских поселений. Всего в регионе пройдет 40 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов, а также 69 кампаний выборам глав городских и сельских поселений.

При этом, количество избирателей на 1 июля составило 4,06 млн человек. А число избирательных участков, на которых им предстоит отдать свои голоса, на сегодняшний день в крае насчитывает 2,75 тыс.

Смотрите, кто пошел в ЗСК

«Напомню, что на выборах в ЗСК были выдвижения и по краевому избирательному округу, и по одномандатным избирательным округам, где граждане могли выдвинуться как от политических партий, так и в порядке самовыдвижения», — уточнил Алексей Черненко.

По его словам, об участии в выборах избирком уведомили всего восемь избирательных объединений. Отказано было в заверение краевых списков двум партиям: «Родине» и «Яблоко» (которое обжаловало решение в ЦИК, однако не смогло восстановиться на выборах). Черненко пояснил, что «яблочники» не смогли попасть на выборы из-за раскола местного реготделения. Кроме того, предприняло попытку сбора подписей и «Партия Великое Отечество». Но реализовать свои планы по выдвижению она так и не смогла. Им было отказано на стадии заверения одного человека.

«В итоге было зарегистрировано и участвует в избирательной кампании пять краевых списков: «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», — сообщил Алексей Черненко.

По краевым спискам от этих объединений зарегистрировано 408 кандидатов: 107 от партии «Коммунисты России», 97 — от «Единой России», 82 — от КПРФ, 73 — от ЛДПР и 49 — от «Справедливой России». В то же время, по словам главы крайизбирокома, в ходе регистрации были исключены шесть единороссов и один эсер.

Что касается одномандатников, то из 185 выдвинутых человек регистрацию на выборах получили 168 человек. От КПРФ зарегистрированы 35 кандидатов, от «Коммунистов России» — 34, от ЛДПР — 33, от ЕР и СР — по 31 человеку.

«Мы рады, что четыре кандидата у нас прошли процедуру сбора подписей. Это три самовыдвиженца и один представитель партии (Партии роста, — прим. “ФедералПресс”) доказали, что собрать около 3,5 тыс. подписей можно, — заметил Алексей Черненко. — Миф о том, что главное препятствие свободным выборам — это избирательная комиссия, очевидно, разрушается».

Отметим, что «бепартийными» самовыдвиженцами, на самом деле, являются действующие депутаты ЗСК от «Единой России»: Владимир Верстунин, Николай Кравченко и Виктор Тепляков (последние два — победили на праймериз).

Как добавил Алексей Черненко, в среднем число претендентов на одномандатное место составляет пять кандидатов и 12 кандидатов на одно место в списочном предвыборном соревновании.

Затраты и прогнозы

«Мы благодарны администрации края, что избирательная компания бюджетно обеспечена полностью. Речь идет и о новациях. В итоге 329 млн рублей выделено на проведение избирательной кампании. Сразу оговорюсь, что 245,5 млн рублей (74% от общего количества средств) выделено на деятельность нижестоящих избирательных комиссий. Причем из них львиная часть идет на оплату труда членов участковых и территориальных комиссий с правом решающего голоса», — уточнил Алексей Черненко, рассказывая о финансовой составляющей кампании.

Отслеживает избирательная комиссия и предвыборную активность участников электорального процесса. По словам главы ИККК, всего в фонды кандидатов поступило 72,7 млн рублей. А израсходовано на данный момент 16,5 млн.

А руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный привел данные своего исследования. «Из всех опрошенных за ЕР готовы были проголосовать 32,8%, за ЛДПР — 9,3%, за КПРФ — 8,7%, за “Справедливую Россию” — 3,1%. Все остальные партии в совокупности набрали 6,4%. Не определилось 39,7%», — рассказал социолог.

Как отметил Геннадий Подлесный, если брать валидный результат (когда учитываются только определившиеся граждане) — единороссы набирают почти три четверти голосов или около 75%. При этом нижний порог явки (число респондентов, заявивших о четком участие в выборах) составляет 23,8%. Еще 18,4% опрошенных не исключают своего участия.

«Таким образом, максимальная явка составляет в пределах 42%», — уточнил Геннадий Подлесный. При этом, по мнению эксперта, благодаря дальнейшей активизации предвыборной кампании итоговая явка может составить порядка 52−58%.

Предвыборные нюансы

В рамках брифинга слово взял представитель движения «Голоса» Давид Канкия, который, задавая вопрос, попутно сравнил нынешнюю избирательную кампанию с предыдущей. По словам Канкия, из 62 политических партий в Краснодарском крае в выборах решили участвовать только восемь, а собирать подписи — и вовсе только одно отделение.

«При этом в 2012-м году таких партий было 16. Если мы посмотрим на одномандатников, то тут аналогичная картина. Если в 2012 году 380 одномандатников выдвигались по 50 округам, и в среднем выходило 7,6 кандидатов на округ, то сейчас — меньше пяти кандидатов на округ и всего 15 самовыдвиженцев, из которых зарегистрировано только трое», — высказался Давид Канкия.

Комментируя это замечания, Алексей Черненко отметил, что ему не нравится нестабильность, вызванная постоянными изменениями предвыборного законодательства. «За пять лет концепция изменилась и нужен сбор подписей. Влияет ли это позитивно на политическую систему? Наверное, нет», — сказал Черненко. Он уточнил, что не может влиять на процесс принятия изменения законов. Однако, по его словам, властям есть над чем подумать в плане смягчения условий к выдвижению кандидатов.

«Кампания по выборам в Госдуму прошлого года и нынешняя избирательная кампания в корне отличаются от предыдущих избирательных компаний открытостью и ростом доверия со стороны общества, — отметил уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. — Конечно, нужно совершенствовать законодательство, усиливая прозрачность юридических процедур. В то же время, я соглашусь с Алексеем Дмитриевичем (Черненко, — прим. “ФедералПресс”), что нестабильность законодательства расшатывает институт доверия. Создается впечатление, что закон подгоняется под определенную ситуацию. Но не возможно полностью подготовится к переменам, поэтому всегда приходится подгонять в этом процессе». Сергей Мышак подчеркнул, что данная избирательная кампания проходит в целом спокойно и соответствует действующему законодательству. «Ясно, что в лучшую сторону изменились подходы к прозрачности избирательного процесса», — уверен омбудсмен.

«Мы рассматриваем конкретно эти выборы как промежуточный этап к выборам президентским», — поделился с «ФедералПресс» координатор штаба Алексея Навального в Краснодаре Мирослав Валькович. По словам политика, сторонники Навального крайне негативно отнеслись к недопуску к выборам Евгения Витишко и возглавляемого ими реготделения «Яблока» (законность съезда которых не была признана кубанским представительством Минюста, — прим. «ФедералПресс»). Снятие либеральной партии с выборов Валькович связал с боязнью краевых властей ее взаимодействия со сторонниками Навального, ряд из которых планировали принять участие в качестве кандидатов от партии. «К сожалению, без “Яблока” на выборах не будет представлено независимых оппозиционеров. Какие-то условно оппозиционные кандидаты есть в списках КПРФ. Но сама эта партия крепко вписана в систему. Как бы то ни было, но мы планируем отправить на выборы наших наблюдателей и следить в конце за подсчетом голосов», — подытожил Мирослав Валькович.

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