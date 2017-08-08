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8 августа, источник: ТАСС

Трамп: новые угрозы КНДР в адрес США будут встречены «невиданным огнем и яростью»

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предостерег власти КНДР от новых угроз в адрес США, которые, по его словам, будут встречены невиданным огнем и яростью.

Источник: AP 2017

«Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Они будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал», — сказал глава Белого дома журналистам во вторник. «Его [Ким Чен Ына] угрозы выходят за рамки нормы и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел», — добавил глава государства.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на доклад разведслужб сообщила, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты.

По данным разведсообщества, этот шаг стал для КНДР очередной вехой на пути к становлению полноценной ядерной державой.

Согласно проведенному в прошлом месяце разведывательным управлением министерства обороны анализу, в распоряжении Северной Кореи на сегодняшний день могут находиться до 60 ядерных боезарядов. Вместе с тем независимые эксперты, по утверждению Washington Post, полагают, что эта цифра несколько завышена.

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Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытание баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

В минувшую субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Комментарии
5
Иван Петров
Прямо таки Зевс какой-то доморощенный.
Громовержец пущай сначала свою репутацию с пола поднимет.
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Денис Сергеев.
Что именно Китай не одобряет?
Санкции-то и Китай и Россия поддержали.
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Денис Сергеев.
Ой держите меня, а то я его убью!
Лузер хочет переключить стрелки со своего импичмента на КНДР.
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