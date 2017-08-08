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8 августа, источник: Noi.md

Влада Филата сегодня доставили в частную клинику

Бывший молдавский премьер Владимир Филат, осужденный на девять лет лишения свободы по обвинению в коррупции, был сегодня доставлен сотрудниками Департамента Пенитенциарных Учреждений в столичный Немецкий Диагностический Центр.

Источник: Noi.md

Данная информация была подтверждена для нашего портала главой Управления по общественным связям и отношениям со СМИ Департамента Пенитенциарных Учреждений Олегом Пынтя.

Источник сообщил, что данный визит был осуществлен в связи с поданным Филатом заявлением, в котором изложена просьба позволить ему провести медицинское обследование.

«Мы подтверждаем, тот факт, что господин Филат обратился с заявлением, о предоставлении ему разрешения на проведение медицинского обследования, в результате чего его сегодня эскортировали в Немецкий Диагностический Центр. Необходимо заметить, что состояние здоровья Владимира Филата расценивается как удовлетворительное, а осуществленное обследование является плановым. Все процедуры были оплачены из личных средств Владимира Филата, в виду того, что в соответствии с действующим законодательством, при самостоятельном выборе лечебного учреждения, все расходы на обследование и лечение берет на себя сам заключенный», — заявил Пынтя.

Напомним, что Владимир Филат был арестован по известному доносу Илана Шора, в котором утверждалось, что во время его премьерства, Шор неоднократно предоставлял ему значительные суммы денег, различного рода подарки и услуги, общей стоимостью на четверть миллиарда долларов. Взамен этого премьер обещал Шору оказание личного покровительства и налоговые послабления в определенных экономических вопросах.

Согласно решению суда, от 27 июня 2016 года Владимир Филат был приговорен к 9 годам тюремного заключения и штрафу в размере 60 миллионов леев. Позже Кишиневская Апелляционная Палата подтвердила правомочность решения первой инстанции, в том что касается срока тюремного заключения, исключив из приговора арест определенного имущества, тем самым удовлетворив заявленные на него требования нескольких истцов.

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