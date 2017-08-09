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10:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин встретился с Анастасией Вотинцевой, которой подарил путёвку в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился 8 августа в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи с семьей жительницы Ижевска Анастасии Вотинцевой, которую летом пригласил отдохнуть на крупнейшем российском курорте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в июне 2017 года в ходе «Прямой линии» Вотинцева пожаловалась президенту, что ее дом признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год.

Через какое-то время Путин приехал к этой женщине, поздравил её с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью. Кроме того, российский лидер поручил властям Удмуртии до конца года переселить 11 семей из аварийных домов, в том числе семью Вотинцевых.

Путин поинтересовался условиями, в которых разместили семью Вотинцевых на отдыхе в Сочи.

«Жарко, конечно, но кондиционеры спасают. Тяжеловато после нашего климата, но шикарно все», — рассказала Путину Анастасия.

Она отметила, что её с родственниками поселили в прекрасные отдельные номера, и они живут с большим комфортом и благодарны всем, кто принял участие в организации этого отдыха.

«Мы не знаем, какими словами описать, как мы счастливы. Мы просто попали в рай», — рассказал Вотинцева.

Путин согласился, что в Сочи действительно хорошо.

Президент заметил, что в том санатории, где разместилась Анастасия с родственниками, можно пройти курсы различных оздоровительных процедур. Женщины поблагодарили президента за возможность поправить здоровье детей, которые достаточно часто болеют из-за бытовой неустроенности.

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