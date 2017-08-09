Ходорковский пообещал России «тяжелые времена» в случае прихода к власти Навального
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU —
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU —
«У меня бы это вызвало бы, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти — это хорошо», — сказал Ходорковский на вопрос Дудя о том, как бы он отнесся к гипотетической победе Навального на президентских выборах в 2018-м году. «С другой стороны, я точно бы сказал: “Ребята, делайте склады на тяжелые времена”».
По мнению Ходорковского, в этом случае течение
«Путь, который проделывает вождь в нашей стране, — он всегда
По мнению Ходорковского, смена власти в России произойдет в течение восьми лет и будет связана с переходом к