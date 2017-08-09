Ходорковский пообещал России «тяжелые времена» в случае прихода к власти Навального

Источник: AP 2017

«У меня бы это вызвало бы, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти — это хорошо», — сказал Ходорковский на вопрос Дудя о том, как бы он отнесся к гипотетической победе Навального на президентских выборах в 2018-м году. «С другой стороны, я точно бы сказал: “Ребята, делайте склады на тяжелые времена”».

По мнению Ходорковского, в этом случае течение пяти-шести лет Россия вернется к системе монопольной власти, которая существует в стране сейчас. «Монопольная власть — это когда в стране существует один центр легитимности, один центр, который полномочен принимать решения, все остальные зависят от него», — пояснил бизнесмен.

«Путь, который проделывает вождь в нашей стране, — он всегда более-менее один». «Поэтому я считаю, мы должны ставить вопрос не “кто”, а “что” вместо Путина», — заявил он.