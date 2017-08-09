90 иностранцев оформили электронные визы в первый день работы системы

Сейчас въехать на Дальний Восток таким образом можно только в Приморье через два пункта пропуска во Владивостоке — морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С начала 2018 года по электронной визе можно будет попасть на Камчатку и Сахалин. Сроки ввода электронных виз в Хабаровском крае и на Чукотке пока не определены.



Чтобы получить визу, иностранцам необходимо заполнить заявку на сайте МИДа за четыре дня до приезда, а на границе предъявить паспорт. Въехать таким образом на Дальний Восток могут жители 18 стран: Брунея, Индии, Китая, Северной Кореи, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.



«Введение системы электронных виз на Дальнем Востоке послужит стимулом для дальнейшего развития въездного туризма и будет способствовать реализации туристского потенциала Дальневосточного региона страны», — уверяет глава Ростуризма Олег Сафонов.



Закон об упрощённом визовом режиме в свободный портах приняли в марте этого года. На его реализацию выделили 170 млн рублей из федерального бюджета.