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03:23 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

90 иностранцев оформили электронные визы в первый день работы системы

90 иностранных граждан получили электронные визы для въезда на Дальний Восток России в первый день работы системы, сообщил глава минвостокразвития Александр Галушка.

Источник: AP 2017

По новой схеме въехать в Приморский край решили граждане Алжира, Индии, Ирана, Китая, Кувейта, Саудовской Аравии, Сингапура и Туниса. Наибольшим спросом виза пользуется у жителей Китая (42 человека) и Японии (38 человек).

Электронная виза является бесплатной, действует 30 суток и даёт право пребывания на территории России в течение 8 дней. При этом путешествовать разрешено только по тому региону, где был осуществлён въезд.

Сейчас въехать на Дальний Восток таким образом можно только в Приморье через два пункта пропуска во Владивостоке — морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С начала 2018 года по электронной визе можно будет попасть на Камчатку и Сахалин. Сроки ввода электронных виз в Хабаровском крае и на Чукотке пока не определены.

Чтобы получить визу, иностранцам необходимо заполнить заявку на сайте МИДа за четыре дня до приезда, а на границе предъявить паспорт. Въехать таким образом на Дальний Восток могут жители 18 стран: Брунея, Индии, Китая, Северной Кореи, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

«Введение системы электронных виз на Дальнем Востоке послужит стимулом для дальнейшего развития въездного туризма и будет способствовать реализации туристского потенциала Дальневосточного региона страны», — уверяет глава Ростуризма Олег Сафонов.

Закон об упрощённом визовом режиме в свободный портах приняли в марте этого года. На его реализацию выделили 170 млн рублей из федерального бюджета.

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