Член Сената США считает, что политика изоляции КНДР не работает

Источник: AP 2017

Об этом журналистам во вторник заявила сенатор-демократ, член спецкомитета верхней палаты Конгресса США по разведке Дайэн Файнстайн.

«Изолирование северных корейцев не заставило их отказаться от стремления получить ядерное оружие. И президент [США Дональд] Трамп своими высокопарными высказываниями не способствует исправлению ситуации», — отметила политик. По ее словам, «нет никаких сомнений» в том, что специалисты КНДР сейчас ищут способ установить ядерную боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США.

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«Мне это говорит о том, что наша политика изоляции Северной Кореи не сработала. Соединенные Штаты должны скорее начать диалог с Северной Кореей на высоком уровне без каких-либо предварительных условий. Надеюсь, госсекретарь [Рекс] Тиллерсон уже обсуждает возможность возобновления переговоров с нашими азиатскими партнерами во время его текущего визита [в регион]. На мой взгляд, дипломатия — это единственный путь вперед», — сказала Файнстайн.

Ранее во вторник Трамп заявил, что Северной Корее не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. «Они [угрозы] будут встречены огнем и яростью, которой мир никогда не видывал, — отметил лидер США. — Его [лидера КНДР Ким Чен Ына] угрозы выходят за рамки нормы, и, как я уже сказал, они будут встречены огнем, яростью и попросту силой, подобных которым этот мир еще никогда не видел».

Прежде в тот же день газета The Washington Post со ссылкой на доклад разведслужб сообщила, что КНДР удалось произвести ядерные боеголовки, которые могут быть установлены на разработанные Пхеньяном ракеты. Согласно проведенному в прошлом месяце Разведывательным управлением министерства обороны анализу, в распоряжении КНДР в настоящее время могут находиться до 60 ядерных боезарядов.