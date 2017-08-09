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04:08 (мск), источник: Интерфакс

Московские власти назвали смену мэра угрозой для программы реновации

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин считает, что возможный приход нового градоначальника в столицу в результате выборов осенью следующего года несет в себе риск для программы реновации.

Источник: РИА "Новости"

«Для программы реновации это (приход нового мэра — ИФ) станет риском. Поскольку для того, чтобы такую программу реализовать, кроме денег нужен еще очень большой внутренний дух. Потому что первые ощутимые результаты мы сможем увидеть через пять лет», — заявил Хуснуллин в интервью, которое публикует в среду газета «Ведомости».

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Отвечая на вопрос, пойдет ли действующий московский градоначальник Сергей Собянин на выборы мэра в следующем году, Хуснуллин сказал: «Лучше спросите Сергея Семеновича. Но я не знаю человека, у которого еще хватит духу взяться за такую программу, ведь она слишком большая и сложная».

«К сожалению, только единицы в нашей стране и в городе понимают масштабы этой программы. У нашей команды в багаже 30-летний опыт управления в строительной сфере. Этот проект, наверное, самый тяжелый. Причем тяжелый не из-за физики. А из-за тонкостей работы с населением», — добавил при этом заместитель мэра Москвы.

«Нашей команде постоянно нужен проект, который мотивирует. Это такой очень серьезный вызов. На вызовы по дорогам, по метро, по железным дорогам команда Сергея Семеновича Собянина ответила. По реновации — мы тоже сможем. Но на первые результаты уйдет года три очень напряженной работы», — сказал также Хуснуллин.

Как сообщалось, 1 августа столичное правительство утвердило программу реновации жилья. В итоговый список программы вошли 5 тыс. 144 дома, в которых расположено более 350 тыс. квартир. Предполагается, что программа будет реализована до 2032 года.

Комментарии
1
Татьяна Воронина
А как можно принимать программу на 15 лет, когда полномочия заканчиваются через год???
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