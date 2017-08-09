Московские власти назвали смену мэра угрозой для программы реновации

Источник: РИА "Новости"

«Для программы реновации это (приход нового мэра — ИФ) станет риском. Поскольку для того, чтобы такую программу реализовать, кроме денег нужен еще очень большой внутренний дух. Потому что первые ощутимые результаты мы сможем увидеть через пять лет», — заявил Хуснуллин в интервью, которое публикует в среду газета «Ведомости».

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Отвечая на вопрос, пойдет ли действующий московский градоначальник Сергей Собянин на выборы мэра в следующем году, Хуснуллин сказал: «Лучше спросите Сергея Семеновича. Но я не знаю человека, у которого еще хватит духу взяться за такую программу, ведь она слишком большая и сложная».

«К сожалению, только единицы в нашей стране и в городе понимают масштабы этой программы. У нашей команды в багаже 30-летний опыт управления в строительной сфере. Этот проект, наверное, самый тяжелый. Причем тяжелый не из-за физики. А из-за тонкостей работы с населением», — добавил при этом заместитель мэра Москвы.

«Нашей команде постоянно нужен проект, который мотивирует. Это такой очень серьезный вызов. На вызовы по дорогам, по метро, по железным дорогам команда Сергея Семеновича Собянина ответила. По реновации — мы тоже сможем. Но на первые результаты уйдет года три очень напряженной работы», — сказал также Хуснуллин.