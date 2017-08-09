Haaretz: Израиль на тайных переговорах призывал США и РФ заставить Иран уйти из Сирии

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Три раунда консультаций прошли в столице Иордании, а также в одной из европейских столиц, сообщила в среду израильская газета Haaretz со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Израиля и неназванных стран Запада.

По информации издания, израильские дипломаты выступали резко против соглашения по зонам деэскалации, так как представители Москвы и Вашингтона, на их взгляд, не обращали должного внимания на растущее влияние Ирана в регионе.

Израиль призывал Москву и Вашингтон потребовать вывода с территории Сирии иранских сил, бойцов «Хезболлах» и лояльных Тегерану шиитских ополченцев.

«Основным предметом переговоров послужило желание Израиля сохранить соглашение о прекращении огня на долгосрочной основе и определить степень будущего влияния Ирана в Сирии по окончании гражданской войны. Американцы и русские же были сфокусированы на другом: устранении ИГ (запрещенной в России террористической группировки “Исламское государство”) и скорейшей стабилизации ситуации, — пишет газета. — Израиль выразил обеспокоенность тем, что Сирия может стать ракетной базой и потенциальной угрозой для него и Иордании из-за Ирана».

По данным газеты, с российской стороны на встречах присутствовал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с американской — спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни. Израиль представляли чиновники из МИДа, «Моссада» (внешняя разведка) и минобороны.

Отмечается, что на переговорах в Аммане присутствовали и представили Иордании, чья позиция совпала с израильской из-за страха перед угрозой со стороны Тегерана.

Сообщается, что все три раунда переговоров не обернулись успехом. 8 июля израильская сторона получила черновик соглашения, в котором в общих чертах говорилось о недопустимости присутствия любых вооруженных сил других стран в зонах деэскалации, но Иран и «Хезболлах» в этом контексте не упоминались. Не говорилось и о присутствии иранских сил в остальных частях Сирии.

«Когда несколько дней спустя проект соглашения был отправлен в Израиль, Иерусалим был потрясен, обнаружив, что буква и дух документа противоречили практически всем позициям, которые Израиль представил американцам и русским», — утверждает газета.