Горячая линия по муниципальным выборам открывается в Иркутском районе

Источник: IrkutskMedia.ru

Горячая линия, посвященная подготовке и проведению выборов глав и депутатов муниципальных образований, откроется с 11 августа в Иркутском районе. На вопросы о выборном процессе всем желающим ответят специалисты администрации и территориально-избирательной комиссии Иркутского района по телефонам: 8 (3952) 718−079, 718−078 и 778−160. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

Муниципальные выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года, досрочное голосование стартует 6 сентября.

«На территории района для голосования подготовлено 73 основных и столько же запасных избирательных участков. На каждом из них будет обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в пресс-службе.

На должности глав населенных пунктов в Иркутском районе претендуют 89 официально зарегистрированных кандидатов. В среднем, на место главы поселения претендуют восемь человек, что является рекордным показателем по сравнению с выборами прошлых лет. На выборы депутатов местных дум выдвинулось 500 человек, из них 360 официально зарегистрированы.