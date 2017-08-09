Супруга Токмади прокомментировала заявление Генпрокуратуры

Источник: Sputniknews.kz

Ранее ведомство заявило, что изучило факты из опубликованного несколько дней видеообращения, в котором жена Токмади говорит о пытках мужа.

В ответ на видеообращение, в заявлении генеральной прокуратуры РК сообщается, что Муратхан Токмади получил травмы, упав с турника во время утренней прогулки. Это подтверждается записью с камер наблюдения.

Также сообщалось, что в ходе беседы процессуального прокурора с подозреваемым каких-либо заявлений и жалоб на противоправные действия сотрудников КНБ не поступило, добавили в прокуратуре.

В связи с тем, что доводы Джамили Аимбетовой-Токмади не нашли своего подтверждения, прокуратура завершила проверку по данному факту.

Супруга арестованного бизнесмена в своем Instagram заявила, что ее мужу было отказано в посещении независимого судебного эксперта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXjDjgilieK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня Генеральная прокуратура РК опубликовала информацию о "тщательно проведённой проверке" после моего видеообращения 31 июля о пытках моего мужа Муратхана Токмади в СИЗО КНБ. Якобы был зафиксирован на камеры сам момент его падения с турника, сразу после этого он побежал и якобы сам написал заявление об этом, а следователи мгновенно, в этот же день, доложили об этом в прокуратуру, которая, тоже мгновенно, провела медицинскую экспертизу и взяла у него анализы крови! Однако ни видеозаписи с падением, ни результатов экспертизы, ни анализы крови опубликованы почему-то не были. Кроме того, в посещении моего мужа с независимым судебным экспертом было отказано представителю Бюро по правам человека. Я требую от Генпрокуратуры опубликовать разультаты своей якобы проверки (и судебно-медицинской, и химико-токсикологической экспертизы), а от следственной группы - видео, на котором мой муж Муратхан Токмади, мастер спорта, якобы падает с турника в СИЗО КНБ и получает травмы, соответствующие заключению эксперта прокуратуры! #ГенеральнаяпрокуратураКазахстана #karimmassimov #ablayzov #kazakhstan #tokmadi #dzhamilyaaimbetova #knb https://www.nur.kz/1581415-genprokuratura-otvetila-na-videoobr.html</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Dzhamilya Aimbetova-Tokmadi (@djamilyatokmadi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-08T21:22:47+00:00">Авг 8 2017 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Однако ни видеозаписи с падением, ни результатов экспертизы, ни анализы крови опубликованы почему-то не были. Кроме того, в посещении моего мужа с независимым судебным экспертом было отказано представителю Бюро по правам человека. Я требую от Генпрокуратуры опубликовать разультаты своей якобы проверки (и судебно-медицинской, и химико-токсикологической экспертизы), а от следственной группы — видео, на котором мой муж Муратхан Токмади, мастер спорта, якобы падает с турника в СИЗО КНБ и получает травмы, соответствующие заключению эксперта прокуратуры!» — написала женщина. (орфография и пунктуация автора сохранены).

В опубликованном ранее заявлении Генпрокуратуры РК сообщается, что межведомственная следственно-оперативная группа готова показать видеозапись, где зафиксирован факт падения Токмади во время самостоятельного подтягивания на турнике и получение им телесного повреждения.