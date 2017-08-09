Супруга Токмади прокомментировала заявление Генпрокуратуры
АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Джамиля
АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Джамиля
Ранее ведомство заявило, что изучило факты из опубликованного несколько дней видеообращения, в котором жена Токмади говорит о пытках мужа.
В ответ на видеообращение, в заявлении генеральной прокуратуры РК сообщается, что Муратхан Токмади получил травмы, упав с турника во время утренней прогулки. Это подтверждается записью с камер наблюдения.
Также сообщалось, что в ходе беседы процессуального прокурора с подозреваемым
В связи с тем, что доводы Джамили
Супруга арестованного бизнесмена в своем Instagram заявила, что ее мужу было отказано в посещении независимого судебного эксперта.
«Однако ни видеозаписи с падением, ни результатов экспертизы, ни анализы крови опубликованы
В опубликованном ранее заявлении Генпрокуратуры РК сообщается, что межведомственная
Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере». Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло» завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.