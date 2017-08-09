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07:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Супруга Токмади прокомментировала заявление Генпрокуратуры

АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Джамиля Аимбетова-Токмади, супруга арестованного бизнесмена Муратхана Токмади, просит Генеральную прокуратуру РК опубликовать результаты проведенной проверки.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее ведомство заявило, что изучило факты из опубликованного несколько дней видеообращения, в котором жена Токмади говорит о пытках мужа.

В ответ на видеообращение, в заявлении генеральной прокуратуры РК сообщается, что Муратхан Токмади получил травмы, упав с турника во время утренней прогулки. Это подтверждается записью с камер наблюдения.

Также сообщалось, что в ходе беседы процессуального прокурора с подозреваемым каких-либо заявлений и жалоб на противоправные действия сотрудников КНБ не поступило, добавили в прокуратуре.

В связи с тем, что доводы Джамили Аимбетовой-Токмади не нашли своего подтверждения, прокуратура завершила проверку по данному факту.

Супруга арестованного бизнесмена в своем Instagram заявила, что ее мужу было отказано в посещении независимого судебного эксперта.

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«Однако ни видеозаписи с падением, ни результатов экспертизы, ни анализы крови опубликованы почему-то не были. Кроме того, в посещении моего мужа с независимым судебным экспертом было отказано представителю Бюро по правам человека. Я требую от Генпрокуратуры опубликовать разультаты своей якобы проверки (и судебно-медицинской, и химико-токсикологической экспертизы), а от следственной группы — видео, на котором мой муж Муратхан Токмади, мастер спорта, якобы падает с турника в СИЗО КНБ и получает травмы, соответствующие заключению эксперта прокуратуры!» — написала женщина. (орфография и пунктуация автора сохранены).

В опубликованном ранее заявлении Генпрокуратуры РК сообщается, что межведомственная следственно-оперативная группа готова показать видеозапись, где зафиксирован факт падения Токмади во время самостоятельного подтягивания на турнике и получение им телесного повреждения.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере». Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло» завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.

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