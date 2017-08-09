Судебный процесс КПРФ против ЗакСа Приангарья начнется заново в присутствии коммунистов

Источник: AP 2017

Второе судебное заседание по иску обкома КПРФ к Законодательному собранию Приангарья по делу об «отвергнутом референдуме» за возврат выборов мэра Иркутска прошло накануне, 8 августа. После перерыва участники представили суду недостающие документы. Кроме того, представитель коммунистов Андрей Ядрышников уточнил исковые требования: в случае если суд примет решение в пользу КПРФ, ЗС должно рассмотреть вопрос, вынесенный на референдум в течение 20-ти дней. Суд постановил, что в качестве заинтересованной стороны в суд должны быть вызваны члены обкома КПРФ, в связи с чем рассмотрение дело начнется заново. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Старые песни о нелегитимном

Андрей Ядрышников снова сослался на то, что в стенограмме 51-й сессии областного парламента зафиксированы слова спикера областного парламента Сергея Брилки: «Решение не принято». Коммунисты считают это подтверждением того, что референдум не был отвергнут. По их мнению, нужно было провести альтернативное голосование. Кроме того, адвокат заявил, что в качестве заинтересованной стороны к судебному процессу должны быть привлечены 10 из 13-ти членов обкома КПРФ.

Судья Марина Ткачук спросила: «Не противоречит ли вопрос референдума статье 7 областного закона о выборах?».

«Смысл вопроса в другом. Пункт 3 статьи 7 говорит, что на референдум не выносятся вопросы об избрании депутатов или должностных лиц. То есть речь идет о персональном составе, а вопрос референдума говорит о способах формирования», — ответил Андрей Ядрышников.

Кроме того, истец представил положительные заключения профильного комитета Госдумы, областной прокуратуры и Юридического института ИГУ.

Реанимация инициативной группы

Представитель ЗС Андрей Константинов задал вопрос «На каком основании Избирательная комиссия Иркутской области должна “воскресить” инициативную группу по возврату прямых выборов?».

«Инициативная группа существует как группа людей, объединенных одной целью. Как такового правового статуса у нее нет. Он возникнет после ее регистрации. Говорить о том, что сейчас нет инициативной группы, нельзя», — заявил Андрей Ядрышников.

Представитель ЗС Алексей Петров поинтересовался, считают ли коммунисты, что они могут регистрировать одну и ту же группу бесконечное количество раз. Представитель истца ответил, что прямого запрета на это в законе нет.

Представитель избирательной комиссии Дмитрий Рымарев уточнил, что если стадия отказа в регистрации группы уже пройдена, то процедура проведения референдума не может быть возвращена к жизни в том же статусе, в каком была на момент ее упразднения.

«Нужно сформировать новую инициативную группу и начинать процедуру заново: собирать подписи и регистрировать объединение», — заявил представитель Избиркома.

Право на молчание

Прокурор Юлия Валеева уточнила, есть ли у депутата ЗС право не голосовать за вопрос, как это сделали пятеро парламентариев. Алексей Петров ответил, что варианты ответов на этот вопрос были закрытыми и депутаты могут не голосовать за вопрос, если 23 человека все же проголосовали, независимо от результата.

«Санкции против депутатов, которые не проголосовали за какой-либо вопрос нет. Депутат, конечно, обязан голосовать, но несет ответственность только за систематическое неучастие в работе Заксобрания, то есть не менее трех месяцев подряд. Кроме того, эта ответственность индивидуальна и не распространяется на весь депутатский корпус», — пояснил Алексей Петров.

Кроме того, юристы ЗС выступили против привлечения бюро обкома КПРФ в качестве участников процесса, так как инициативная группа утратила свой юридический статус после отказа в регистрации.

Однако суд принял решение — привлечь к рассмотрению дела 10 членов обкома КПРФ, которые входили в упраздненную инициативную группу. Среди них несколько депутатов ЗС — Ольга Носенко, Илья Сумароков, Сергей Бренюк.

Рассмотрение дела состоится в 17 августа. Из-за уточнения исковых требований, дело принимается к производству заново.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что первое заседание Иркутского областного суда по иску обкома КПРФ с Заксобранию региона состоялось 3 августа. Два часа стороны обменивались аргументами на тему правомерности отклонения областным парламентом инициативы коммунистов о проведении референдума по возврату прямых выборов мэра Иркутска. Представитель истца утверждал, что решение об отклонении нельзя считать принятым, так как оно не набрало положенных 23-х депутатских голосов, а юристы ответчика утверждали, что непринятие решение равно его отклонению. Кроме того, оказалось, что истец не имеет права на иск. По итогам заседания суд запросил дополнительный документы и объявил перерыв до 8 августа.

Напомним, что в начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.

Позже группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 11 данной статьи:

«Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

Инициатива не направлена против действующего мэра Иркутска, а призвана вернуть жителям областного центра право голоса. Законопроект по этому вопросу сейчас находится в Заксобрании и, планировалось, что депутаты рассмотрят его на майской сессии областного парламента. Однако вопрос был сдвинут на июнь, из-за отсутствия заключения Думы Иркутска.

Напомним, небольшая перепалка случилась между депутатами Заксобрания Иркутской области Владимиром Матиенко и Борисом Алексеевым 8 июня на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Владимир Матиенко начал задавать вопросы о том, в какие сроки будут рассматриваться законопроекты о возврате прямых выборов мэра Иркутска и проведении референдума по этой теме. Председатель комитета Борис Алексеев сказал, что документы будут рассмотрены на второй июньской сессии, а Матиенко обвинил его в желании «слить» вопрос.

Ранее мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил депутатам Думы города выбрать другого главу, если их что-то не устраивает в его работе. Градоначальник сделал соответствующее заявление в надежде не быть обвиненным в непоследовательности позиции во время заседания фракции «Единой России» перед депутатскими слушаниями 24 мая.