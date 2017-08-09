Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
9 августа первый протокольный визит в администрацию Владивостока нанес Зо Сек Чхол — новый генеральный консул Корейской
9 августа первый протокольный визит в администрацию Владивостока нанес Зо Сек Чхол — новый генеральный консул Корейской
Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также консул генерального консульства КНДР в городе Владивостоке Чой Ён Нам.
Зо Сек Чхол в июле нынешнего года сменил на этом посту Им Чхон Ира, который являлся генеральным консулом КНДР во Владивостоке с 2014 года и завершил работу в нашем городе в связи с истечением срока дипломатической службы в Приморье.
Константин Межонов поздравил Зо Сек Чхола с назначением во Владивосток и пожелал ему плодотворной, комфортной работы в нашем городе. Он познакомил генерального консула КНДР с новым статусом Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в
Константин Межонов также подчеркнул, что у Владивостока сложились прочные дружественные отношения с КНДР, и особенно с
Это возведение мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский, кампуса федерального университета и многих других новых объектов, в строительстве которых принимали участие и рабочие из КНДР. Он также сообщил, что 15 августа исполняется 72 года со дня освобождения Северной Кореи от японских захватчиков, огромную роль в котором сыграли советские воины. Памятники им бережно сохраняются на территории КНДР.
В ходе встречи обсуждалась также возможность активизации совместных контактов. Константин Межонов и Зо Сек Чхол подтвердили, что готовы прилагать усилия для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений Владивостока и КНДР в различных областях. Они также обменялись мнениями о политической обстановке на Корейском полуострове, Дальнем Востоке России и в мире.
Справка. Генеральный консул Корейской
Он окончил Пхеньянский институт изобразительных искусств, с 1989 по 1994 год служил в рядах Корейской