Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с платными парковками

Ситуацию с платными парковками прокомментировал глава Красноярска. Напомним, что проект — это детище мэра, который он начал продвигать два года назад. Вот что заявил Эдхам Акбулатов:



— В процессе реализации проекта такие вопросы возникали неоднократно, со стороны администрации города высказывались достаточно серьёзные претензии к инвестору проекта. Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Независимо от мнения того или иного юридического лица проект будет продолжаться, потому что это решение, которое необходимо нашему городу.

— А есть заинтересованные лица?

— Спасибо, уважаемые коллеги.





