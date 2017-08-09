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07:57 (мск), источник: Вести - Красноярск

Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с платными парковками

Ситуацию с платными парковками прокомментировал глава Красноярска. Напомним, что проект — это детище мэра, который он начал продвигать два года назад.

Источник: Вести - Красноярск

Ситуацию с платными парковками прокомментировал глава Красноярска. Напомним, что проект — это детище мэра, который он начал продвигать два года назад. Вот что заявил Эдхам Акбулатов:

— В процессе реализации проекта такие вопросы возникали неоднократно, со стороны администрации города высказывались достаточно серьёзные претензии к инвестору проекта. Красноярск не может зависеть от одного инвестора. Независимо от мнения того или иного юридического лица проект будет продолжаться, потому что это решение, которое необходимо нашему городу.
— А есть заинтересованные лица?
— Спасибо, уважаемые коллеги.


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