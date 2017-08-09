Первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Приморья отложено по неявке защиты
В следующий раз суд соберется рассматривать дело Сергея Сидоренко 15 августа.
В следующий раз суд соберется рассматривать дело Сергея Сидоренко 15 августа.
Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.
Предварительно заседание Фрунзенского районного суда по делу бывшего
— Заседание отложено на 15 августа, на 14.00,
Напомним, согласно материалам дела, в сентябре 2016 года Сидоренко, находясь в должности
Предварительное слушание назначено на 9 августа. Кстати, дело передано судье, который вел дело охранников брата мэра Владивостока и дело бывшего директора БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера.
Сергей Сидоренко, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, был задержан силовиками в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и помещен под домашний арест в конце 2016 года. Обыски тогда прошли у его брата (Владимир Сидоренко занимает должность руководителя ФГУП «Дальневосточное» («Суражевка») и сына (Петр Сидоренко является депутатом думы Артемовского городского округа).
Статья 286 ч.2 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ) — предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.