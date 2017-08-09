Первое заседание по делу бывшего вице-губернатора Приморья отложено по неявке защиты

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 августа, PrimaMedia.

Предварительно заседание Фрунзенского районного суда по делу бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко отложено до 15 августа, сообщили ИА PrimaMedia в суде. Причиной переноса заседания стала неявка защитника.

— Заседание отложено на 15 августа, на 14.00, из-за неявки защитника. Дело рассматривает судья Ольховский, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, согласно материалам дела, в сентябре 2016 года Сидоренко, находясь в должности вице-губернатора Приморского края и курируя вопросы сельского хозяйства региона, дал указание об объявлении на территории Артемовского городского округа режима чрезвычайной ситуации. Причем сделал он это, по версии следственных органов, с умыслом — чтобы несколько коммерческих организаций, руководителем одной из которых является его родственник, получили денежную компенсацию, предназначенную сельскохозтоваропроизводителям, понесшим ущерб от чрезвычайной ситуации природного характера.

Предварительное слушание назначено на 9 августа. Кстати, дело передано судье, который вел дело охранников брата мэра Владивостока и дело бывшего директора БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера.

Сергей Сидоренко, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, был задержан силовиками в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и помещен под домашний арест в конце 2016 года. Обыски тогда прошли у его брата (Владимир Сидоренко занимает должность руководителя ФГУП «Дальневосточное» («Суражевка») и сына (Петр Сидоренко является депутатом думы Артемовского городского округа).